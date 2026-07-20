El gobierno decretó la emergencia granjera en Salto por las consecuencias del temporal: qué implica

El gobierno decretó el estado de emergencia granjera en Salto , medida que habilita encaminar asistencias a los productores afectados por el temporal de viento que hubo en la madrugada del sábado 18 de julio , que causó daños de diversa magnitud , en algunos casos totales y en otros parciales, en 300 sistemas productivos .

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Según se informó, luego de participar este lunes 20 en la reunión de la Junta de la Granja (JUNAGRA), el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, informó que se decretó la emergencia granjera en Salto.

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La emergencia granjera permite instaurar un plan de recomposición de los sistemas productivos con fondos no reembolsables; habilitar líneas de crédito con tasas subsidiadas para recomposición de los sistemas productivos; y aplicar medidas de reestructuración de créditos o corrimientos.

Temporal impactó en 300 hectáreas

Se actualizó, con base en un relevamiento inicial, que el temporal impactó en 300 hectáreas de cultivos que están a cargo de unos 300 productores.

Desde Presidencia de la República se informó la decisión del gobierno se basó en el análisis de los informes técnicos recibidos acerca de los daños causados por el temporal.

Fratti explicó que los daños afectaron a unos 300 productores que representan el 85% de los inscriptos en la Dirección General de la Granja (DIGEGRA).

No solo hubo daños en Salto

Si bien el epicentro del temporal estuvo en Salto, en otras localidades del país se registraron daños menores, se indicó.

El ministro confirmó, sobre esa realidad, que también serán atendidos los productores afectados en otros departamentos, entre los que mencionó a Artigas y Cerro Largo, cuyos casos se analizarán de forma puntual.

Fratti instó a los productores a asegurar sus cultivos, porque se observó que el 70% de la producción afectada no lo estaba y recordó que “el ministerio subsidia el 70% de los seguros para estos cultivos”.

El presidente @OrsiYamandu, junto al subsecretario @CarambulaMatias, representantes nacionales y departamentales y el equipo técnico del #MGAP se encuentran recorriendo y relevando los predios afectados y los niveles de incidencia en cada afectación. Posteriormente, estarán… pic.twitter.com/eoJvmkGGWG — MGAP (@MGAPUruguay) July 20, 2026

Medidas del MGAP se conocerán este martes

Este martes 21, se informó desde el MGAP, Fratti viajará a Salto junto con la directora general de la Granja, Laura González.

Matías Carámbula, subsecretario en el sector, ya estuvo en Salto este lunes, acompañando la visita que realizó a zonas dañadas en sitios urbanos y rurales el presidente Yamandú Orsi.

Fratti mencionó, finalmente, que este martes se anunciarán las medidas puntuales que se aplicarán en el marco de la emergencia granjera.