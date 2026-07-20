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/ Agro / FORESTACIÓN

Delegación público privada de Alemania visitó el Centro de Germoplasma y Vivero Nacional

Autoridades, investigadores y representantes del sector agroforestal de Alemania visitaron el Centro de Germoplasma y Vivero Nacional

20 de julio de 2026 14:24 hs
Alemania y Uruguay suman esfuerzos en bioeconomía forestal.

Alemania y Uruguay suman esfuerzos en bioeconomía forestal.

Fotos: MGAP

Una delegación de Alemania, encabezada por Martina Englhardt-Kopf -viceministra del Ministerio Federal de Alimentación de ese país-, visitó las instalaciones del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional "Dr. Alejandro Gallinal", de la Dirección General Forestal (DGF), ubicadas en Toledo, Canelones.

La jerarca estuvo acompañada por otras autoridades, investigadores y representantes del sector agroforestal alemán, se informó desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Bioeconomía Forestal en Alemania y Uruguay

La actividad, se explicó, se desarrolló teniendo como marco el Acuerdo de Cooperación Bilateral en Bioeconomía suscrito entre Uruguay y Alemania en 2023.

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Dicho vínculo promueve el intercambio científico y técnico para fortalecer el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.

Durante la jornada se presentaron los avances del proyecto "Desarrollo de una Bioeconomía Forestal en Alemania y Uruguay", ejecutado por la DGF, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y LATU/LATITUD.

La iniciativa tiene como objetivo identificar especies arbóreas con potencial para nuevos usos y desarrollar procesos de transformación que permitan generar productos forestales de mayor valor agregado.

Se expusieron las características del ensayo instalado y las primeras conclusiones obtenidas, destacando el trabajo conjunto entre las instituciones participantes y el aporte de la cooperación internacional para el desarrollo de la bioeconomía forestal.

Centro de Germoplasma y Vivero Nacional

Los visitantes, junto a autoridades y técnicos anfitriones, recorrieron las instalaciones del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional, donde se les explicó las actividades que allí se desarrollan, entre ellas el procesamiento de semillas de especies nativas, los análisis de germinación y la producción de árboles y arbustos destinados a proyectos de restauración de ecosistemas, arborización urbana y apoyo a centros educativos e instituciones públicas.

La delegación alemana estuvo integrada por autoridades del Ministerio Federal de Alimentación de Alemania, representantes de la Embajada de Alemania en Uruguay y Argentina, investigadores del Julius Kühn Institut, del Thünen Institut y de la Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, así como representantes de organizaciones del sector agropecuario y forestal alemán.

Por Uruguay participaron representantes de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, de la DGF y del Diálogo Agropecuario Uruguayo-Alemán, reafirmando el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de la cooperación científica y técnica en materia de bioeconomía, innovación y desarrollo forestal sostenible, se concluyó desde el ministerio.

El año pasado la DGF presentó un audiovisual para poner en valor la labor del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional.

  • Con más de 110 años de historia, este vivero es un referente nacional en la conservación de especies forestales nativas y en la producción de plantas.
  • Actualmente, el vivero cultiva más de 50 especies nativas y cuenta con un banco de germoplasma que garantiza la conservación genética de especies clave para los ecosistemas uruguayos.

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