Delegación público privada de Alemania visitó el Centro de Germoplasma y Vivero Nacional

Una delegación de Alemania , encabezada por Martina Englhardt-Kopf -viceministra del Ministerio Federal de Alimentación de ese país-, visitó las instalaciones del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional "Dr. Alejandro Gallinal" , de la Dirección General Forestal (DGF) , ubicadas en Toledo, Canelones .

La jerarca estuvo acompañada por otras autoridades, investigadores y representantes del sector agroforestal alemán, se informó desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La actividad, se explicó, se desarrolló teniendo como marco el Acuerdo de Cooperación Bilateral en Bioeconomía suscrito entre Uruguay y Alemania en 2023 .

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Dicho vínculo promueve el intercambio científico y técnico para fortalecer el desarrollo de soluciones innovadoras vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos .

Durante la jornada se presentaron los avances del proyecto "Desarrollo de una Bioeconomía Forestal en Alemania y Uruguay", ejecutado por la DGF, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y LATU/LATITUD.

La iniciativa tiene como objetivo identificar especies arbóreas con potencial para nuevos usos y desarrollar procesos de transformación que permitan generar productos forestales de mayor valor agregado.

Se expusieron las características del ensayo instalado y las primeras conclusiones obtenidas, destacando el trabajo conjunto entre las instituciones participantes y el aporte de la cooperación internacional para el desarrollo de la bioeconomía forestal.

Centro de Germoplasma y Vivero Nacional

Los visitantes, junto a autoridades y técnicos anfitriones, recorrieron las instalaciones del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional, donde se les explicó las actividades que allí se desarrollan, entre ellas el procesamiento de semillas de especies nativas, los análisis de germinación y la producción de árboles y arbustos destinados a proyectos de restauración de ecosistemas, arborización urbana y apoyo a centros educativos e instituciones públicas.

La delegación alemana estuvo integrada por autoridades del Ministerio Federal de Alimentación de Alemania, representantes de la Embajada de Alemania en Uruguay y Argentina, investigadores del Julius Kühn Institut, del Thünen Institut y de la Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, así como representantes de organizaciones del sector agropecuario y forestal alemán.

Por Uruguay participaron representantes de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP, de la DGF y del Diálogo Agropecuario Uruguayo-Alemán, reafirmando el compromiso de ambos países con el fortalecimiento de la cooperación científica y técnica en materia de bioeconomía, innovación y desarrollo forestal sostenible, se concluyó desde el ministerio.

El año pasado la DGF presentó un audiovisual para poner en valor la labor del Centro de Germoplasma y Vivero Nacional.