"Negro es peor que Bonomi" y al ministro "le dio vergüenza" dar las "malas noticias": oposición recrudece críticas contra el ministro del Interior

La oposición recrudeció este lunes las críticas hacia el ministro del Interior , Carlos Negro, quien no estuvo presente en la conferencia de este lunes en las que se anunciaron las nuevas cifras de delitos y denuncias de delitos correspondientes al primer semestre de 2026. El dato que concentró la atención refiere a la cantidad de homicidios, que subió 6,6% respecto al mismo período de 2025 .

Las denuncias de delitos contra la propiedad , sin embargo, tuvieron una disminución en el período analizado , a excepción de las estafas y fraudes informáticos.

La ausencia del ministro Negro en la conferencia de este lunes, que fue encabezada por el titular del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA) , Diego Sanjurjo , algo que ya ha ocurrido en otras oportunidades.

Esto, sin embargo, fue criticado por dirigentes del Partido Nacional, que analizaron los datos del primer semestre en una reunión del Directorio y que seguirán debatiendo el tema en la Comisión de Seguridad de la colectividad.

"Lamentablemente, no la hizo el ministro, la hizo un asesor. Nosotros creemos que los ministros, los principales responsables políticos tienen que estar para dar la cara. Para lo bueno pero, sobre todo, para estos casos cuando los datos no son buenos", señaló en conferencia de prensa el presidente del Directorio, Álvaro Delgado.

El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, también apuntó contra Negro por esta ausencia. "Nos extrañó que el ministro del Interior no diera hoy la cara frente a la prensa, frente a la opinión pública. Tiene que dar la cara cuando las noticias son buenas y cuando las noticias son malas. Seguramente, con estas malas noticias, le dio vergüenza. Entendemos la vergüenza del ministro, porque hace poco tiempo había dicho que la oposición estaba molesta por los buenos resultados del Ministerio del Interior", sostuvo el exsenador e integrante de la Comisión de Seguridad blanca.

Heber hizo referencia a declaraciones de Negro, quien, en entrevista con El Observador meses atrás, sostuvo que a "algunos en la oposición" les molestaba que el gobierno estuviera "obteniendo mejores resultados que el gobierno anterior" en seguridad.

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, insistió en un concepto que había manejado días atrás. "Confirmado: Negro es peor que Bonomi, claramente. Esa duda que teníamos hce algunos días se confirma", dijo en diálogo con Telemundo.

En términos de primeros semestres, el de 2026 registró la cifra más alta de homicidios desde 2018 (224 asesinatos).

"Esto se nos va de las manos", dijo Ojeda y aseguró que la "seguridad" y la "pelea contra el narco" precisan de una "conducción sustantiva". "Y tenemos un ministro sin respaldo electoral, que está probando y no le sale".

Ojeda sostuvo que conversará con los demás partidos políticos de la oposición para evaluar acciones políticas por este tema, pero adelantó su posición: "Es necesario un cambio de cara en la conducción de esto y en el talante de firmeza del combate al narcotráfico", dijo y agregó que "la situación no da para más".

El senador colorado Pedro Bordaberry también criticó la gestión de seguridad. El líder de Vamos Uruguay fue el último interpelante de Negro en la Cámara de Senadores semanas atrás.

Al reaccionar a las cifras del primer semestre, el colorado insistió en su proyecto de que el conteo de delitos sea llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística (INE).