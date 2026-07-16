"Nuestra renuncia siempre está presentada", dijo Carlos Negro y destacó el "apoyo explícito" del presidente Orsi

El ministro del Interior, Carlos Negro , dijo este jueves que su renuncia "siempre está presentada" y que es el presidente de la República , Yamandú Orsi , de quien depende tomar la decisión.

Las declaraciones se dieron horas después de que el mandatario respaldara al ministro del Interior, algo que para Negro no fue "nuevo" .

"Para nosotros no es nuevo las manifestaciones del presidente de la República porque siempre sentimos el apoyo explícito del presidente desde el día mismo que comenzamos la gestión y eso no ha variado en absoluto", sostuvo Negro luego de participar en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados por la Rendición de Cuentas.

Orsi respaldó a Negro como ministro del Interior luego del quíntuple homicidio en El Monarca

Respecto a la política de seguridad que lleva adelante el gobierno, el ministro insistió en que la Rendición de Cuentas —en caso de que sea aprobada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría para aprobarla— dará un "impulso muy importante" al Plan Nacional de Seguridad .

Negro mencionó el ingreso de nuevos policías, la compra de vehículos, motos y también de tecnología. Además, la seguridad es una de las cuatro áreas priorizadas para la reasignación de recursos de la Rendición de Cuentas.

El próximo lunes se presentarán las cifras de delitos del primer semestre de 2026, pero el ministro ya había adelantado que habrá un leve aumento en los homicidios registrados en este período.

La Policía Nacional está a la espera de comenzar a usar los blindados militares que cedió el Ejército para patrullar los barrios más peligrosos, algo que podría concretarse a partir del viernes, dijo Negro.

"Estamos en un proceso de formación de nuestros funcionarios, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Defensa. También en el ploteo y en la adaptación de estos vehículos, se le están incorporando cámaras de vigilancia a la parte superior de cada uno de los vehículos y confiamos en que el viernes que viene ya van a estar desplegándose en el territorio", estimó.

La cartera, por otra parte, adquirió cinco blindados de menor porte para reforzar operativos, tal como informó El Observador.

Se trata de cinco camionetas Jetour T2 tipo SUV que serán blindadas en Uruguay. La adquisición se hizo mediante compra directa por excepción y está reservada, por lo que de momento se desconocen los detalles.

Respecto a estos vehículos, Negro señaló que se trata de camionetas "ya fabricadas para policiamiento y movilidad policial", que reúnen los "requisitos" para ese tipo de tareas.

"Son vehículos más ágiles, más pequeños, que permiten el ingreso a zonas que son de tamaño reducido", explicó.