Metsul adelantó cuándo comenzarán las tormentas más fuertes en Brasil y qué puede pasar en Uruguay

El estado brasileño de Río Grande do Sul ingresará desde este jueves en un período de varios días de inestabilidad asociado a la formación de un frente cálido que luego se volverá semiestacionario, según el último informe de Metsul Meteorología . El escenario es seguido de cerca en Uruguay , ya que el sistema podría favorecer tormentas y lluvias persistentes , especialmente en el norte y noreste del país.

De acuerdo con el meteorólogo Luiz F. Nachtigall, las tormentas no afectarán de inmediato a todo Río Grande do Sul. En una primera etapa, la inestabilidad se concentrará sobre el sur del estado brasileño, mientras que las localidades más al norte recién comenzarían a recibir lluvias entre el domingo 19 y el lunes 20 de julio.

Para este jueves, Metsul prevé una jornada con aumento de la nubosidad durante el día. Una intensa corriente en chorro de baja altitud impulsará aire cálido sobre el estado brasileño y provocará vientos moderados a fuertes del norte, con ráfagas de entre 40 y 70 km/h , principalmente en el oeste, el sur y las zonas altas.

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Hacia la segunda mitad de la jornada comenzará el episodio de inestabilidad. Las primeras lluvias y tormentas se desarrollarán sobre el oeste, la región de Campanha y el extremo sur del estado , muy cerca de la frontera con Uruguay.

Si bien podrían registrarse descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento, Metsul señala que el riesgo de fenómenos severos durante este jueves todavía será relativamente bajo.

El viernes aumentarán el calor y los vientos

El viernes continuará el ingreso de aire cálido impulsado por la corriente en chorro de baja altitud. Según Metsul, se esperan vientos sostenidos del norte con ráfagas de entre 40 y 70 km/h en buena parte de Río Grande do Sul y de 80 a 100 km/h, o incluso superiores, en zonas elevadas y laderas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en la mayor parte del estado, mientras que en los valles y el área metropolitana de Porto Alegre se prevén registros de 30 °C a 33 °C. En algunos sectores favorecidos por el relieve, incluso podrían alcanzarse o superarse los 35 °C.

Pese al intenso calor y al fuerte viento, el riesgo de tormentas seguirá concentrado en el extremo sur de Río Grande do Sul, especialmente hacia el final de la jornada y en las zonas próximas a Uruguay.

El sábado comenzarán a generalizarse las tormentas

El escenario cambiará gradualmente durante el sábado. Aunque persistirá el ambiente muy cálido y ventoso, las lluvias y tormentas comenzarán a abarcar una mayor cantidad de localidades del sur de Río Grande do Sul y avanzarán hacia el oeste y parte de la región central.

Según Metsul, algunas tormentas podrán ser fuertes o severas, con granizo de distintos tamaños, vendavales capaces de provocar daños y abundante actividad eléctrica.

Entre la tarde y la noche, la inestabilidad tenderá a desplazarse hacia otras zonas del estado, mientras algunos modelos también muestran un avance hacia la región de la Lagoa dos Patos.

Qué puede pasar en Uruguay

Los distintos modelos coinciden en que los departamentos del norte y noreste de Uruguay serán los más expuestos a la inestabilidad durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

Sin embargo, todavía existen diferencias sobre la intensidad que alcanzarán los fenómenos en territorio uruguayo. Mientras algunos pronósticos advierten por lluvias abundantes, granizo y fuertes ráfagas de viento, otros sostienen que los eventos más severos se concentrarán sobre el sur de Brasil, especialmente en Río Grande do Sul.

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes"

Mientras los modelos meteorológicos anticipan un escenario de creciente inestabilidad para los próximos días, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este jueves una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para localidades de seis departamentos del norte y litoral del país.

Según el organismo, durante las tormentas podrán registrarse lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.