Dos potentes ríos atmosféricos golpearán a la región: qué son y cómo afectarán a Uruguay, según Inumet y Metsul

Dos potentes ríos atmosféricos afectarán a Sudamérica en los próximos días y dejarán un escenario de lluvias intensas, tormentas fuertes y nevadas excepcionales , según advirtió Metsul. Uno de esos sistemas influirá directamente sobre Uruguay , mientras que el otro provocará un fuerte temporal en Chile .

La advertencia coincide con el aviso especial emitido este martes por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) , que prevé cinco días consecutivos de inestabilidad , desde la madrugada del jueves 16 hasta la tarde del lunes 20 de julio , con acumulados que podrían llegar a los 200 milímetros en algunas zonas del país.

De acuerdo con Metsul, el primer río atmosférico se formará sobre el interior de Sudamérica y estará alimentado por una intensa corriente de aire cálido y húmedo proveniente de Bolivia y el centro-oeste de Brasil.

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Ese corredor de humedad favorecerá la formación de un frente cálido que, entre el jueves y el viernes , provocará lluvias abundantes y tormentas fuertes sobre el centro y noreste de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.

Posteriormente, el sistema se volverá semiestacionario, manteniendo varios días de inestabilidad sobre la región y favoreciendo nuevos episodios de precipitaciones y tormentas durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

Inumet prevé cinco días de inestabilidad y tormentas fuertes

El director de Pronósticos de Inumet, Néstor Santayana, explicó que el episodio puede dividirse en dos etapas. Entre el jueves y el viernes, un frente cálido ingresará por el litoral oeste y avanzará sobre el resto del país, generando tormentas fuertes, puntualmente severas, y precipitaciones abundantes.

Durante esos dos primeros días, los mayores acumulados se esperan sobre la franja centro-este y norte, donde podrían registrarse entre 40 y 80 milímetros, aunque puntualmente podrían superarse esos valores. El sur y el extremo suroeste serían las zonas menos afectadas en esta primera fase.

Entre el sábado y el lunes, el foco de la inestabilidad se desplazará hacia el norte del país, debido a la permanencia de un frente semiestacionario entre el sur de Brasil y el norte uruguayo.

#AvisoALaPoblación A partir de la madrugada del jueves 16 de julio por la ocurrencia de tormentas fuertes (puntualmente severas) y precipitaciones abundantes. pic.twitter.com/5Vou6jLtlJ — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) July 14, 2026

En ese período se prevén acumulados de entre 60 y 100 milímetros en la franja central y de 80 a 120 milímetros en el norte, con registros puntualmente superiores.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la cuenca del río Cuareim, donde los modelos proyectan entre 100 y 200 milímetros durante todo el episodio.

"Estamos hablando del doble de la media mensual", explicó Santayana, quien aclaró que por el momento no existen proyecciones que hagan prever evacuaciones, aunque la situación será reevaluada cada seis horas.

Granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento

Meteorología advirtió que las tormentas previstas podrán estar acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, rachas de viento muy fuertes y lluvias de elevada intensidad.

El organismo ya informó de la situación al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) para el seguimiento de los posibles impactos.

Tormenta eléctrica en Montevideo el 1° de enero de 2025 Mariana SUAREZ / AFP

Además, Meteorología aclaró que, pese a extenderse durante cinco días, las precipitaciones no serán continuas y se esperan mejoras temporarias entre un episodio y otro.

El segundo río atmosférico golpeará a Chile

Mientras tanto, un segundo río atmosférico, de categorías 4 y 5, avanzará desde el océano Pacífico hacia Chile. Según Metsul, el fenómeno provocará lluvias torrenciales, vientos intensos y nevadas excepcionales en la cordillera de los Andes, donde podrían acumularse varios metros de nieve.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió alertas por lluvias intensas y el gobierno chileno desplegó un operativo preventivo ante uno de los eventos meteorológicos más importantes de los últimos años.

Las proyecciones indican acumulados de 150 a 200 milímetros entre las regiones de Biobío y Ñuble, mientras que en sectores de Valparaíso podrían superar los 300 milímetros. En Santiago incluso existe la posibilidad de registrar hasta siete días consecutivos de lluvia.

Las autoridades chilenas ya dispusieron la movilización de equipos de emergencia y la suspensión de clases para el viernes en varias regiones del país.

Qué es un río atmosférico

Un río atmosférico es una extensa franja de humedad que transporta enormes cantidades de vapor de agua desde las regiones tropicales hacia latitudes más altas.

Cuando esa humedad interactúa con sistemas de baja presión o con cadenas montañosas, se producen lluvias persistentes o intensas nevadas. Los episodios más fuertes pueden derivar en inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y temporales severos, por lo que son monitoreados de cerca por los servicios meteorológicos.