Se confirmó la lesión de Maxi Olivera, que se une a la sanidad de Peñarol mientras buscan a un exjugador del club para reforzar ese sector

Maximiliano Olivera , capitán y lateral izquierdo de Peñarol , se desgarró en el partido ante Racing del pasado domingo, en la vuelta a la actividad de los carboneros en el Torneo Intermedio luego del receso por el Mundial 2026.

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Por su percance, el futbolista fue sustituido en el entretiempo del encuentro, lo sustituyó Franco Romero, quien debutó en los aurinegros, y luego de realizársele estudios, este martes se confirmó su rotura fibrilar .

Debido al desgarro, que suele demandar una recuperación de 21 días , Olivera se perderá el reto del Torneo Intermedio, al que le quedan las dos últimas fechas por la fase de grupos y la eventual final en caso de que los aurinegros terminen primeros en su serie.

De esta forma, Olivera se suma a la sanidad de Peñarol que cuenta con varios lesionados que no lograron estar a punto en el receso de mitad de temporada.

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Entre los jugadores que Peñarol están en recuperación están Brandon Álvarez, Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Kevin Rodríguez.

Jesús Trindade, primer lesionado en el segundo semestre de Peñarol 2026 Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, se espera por conocer la lesión de Jesús Trindade, quien salió sentido en el cierre del primer tiempo, a los 42 minutos, ante Racing, reemplazado por el argentino Leonel Jaime.

Peñarol también tiene entre sus lesionados a Nahuel Herrera y Leo Fernández, quienes tienen recuperaciones que demandarán más tiempo.

El lateral que busca Peñarol

Los carboneros buscan un lateral izquierdo con pasado en el club: se trata de Thiago Espinosa, ex Racing de Sayago, cuya ficha fue comprada recientemente por América de México, donde jugó cedido en el primer semestre del año.

Thiago Espinosa Foto: @LigaAUF

Peñarol pidió un préstamo al equipo azteca cuyo entrenador es el uruguayo Guillermo Almada.

Espinosa hizo formativas en los aurinegros pero quedó libre antes de llegar a Primera, recalando luego en Racing, donde se destacó y fue fichado por América, uno de los clubes más poderosos de México.