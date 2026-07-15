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Se confirmó la lesión de Maxi Olivera, que se une a la sanidad de Peñarol mientras buscan a un exjugador del club para reforzar ese sector

Olivera se suma a la sanidad de Peñarol que cuenta con varios lesionados que no lograron estar a punto en el receso de mitad de temporada

15 de julio de 2026 8:43 hs
Tomás Habib y Maximiliano Olivera

Tomás Habib y Maximiliano Olivera

Foto: Dante Fernández/Focouy

Maximiliano Olivera, capitán y lateral izquierdo de Peñarol, se desgarró en el partido ante Racing del pasado domingo, en la vuelta a la actividad de los carboneros en el Torneo Intermedio luego del receso por el Mundial 2026.

Por su percance, el futbolista fue sustituido en el entretiempo del encuentro, lo sustituyó Franco Romero, quien debutó en los aurinegros, y luego de realizársele estudios, este martes se confirmó su rotura fibrilar.

Debido al desgarro, que suele demandar una recuperación de 21 días, Olivera se perderá el reto del Torneo Intermedio, al que le quedan las dos últimas fechas por la fase de grupos y la eventual final en caso de que los aurinegros terminen primeros en su serie.

Diego Aguirre

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La sanidad de Peñarol

De esta forma, Olivera se suma a la sanidad de Peñarol que cuenta con varios lesionados que no lograron estar a punto en el receso de mitad de temporada.

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Entre los jugadores que Peñarol están en recuperación están Brandon Álvarez, Diego Laxalt, Stiven Muhlethaler y Kevin Rodríguez.

Jesús Trindade, primer lesionado en el segundo semestre de Peñarol 2026

Jesús Trindade, primer lesionado en el segundo semestre de Peñarol 2026

Además, se espera por conocer la lesión de Jesús Trindade, quien salió sentido en el cierre del primer tiempo, a los 42 minutos, ante Racing, reemplazado por el argentino Leonel Jaime.

Peñarol también tiene entre sus lesionados a Nahuel Herrera y Leo Fernández, quienes tienen recuperaciones que demandarán más tiempo.

El lateral que busca Peñarol

Los carboneros buscan un lateral izquierdo con pasado en el club: se trata de Thiago Espinosa, ex Racing de Sayago, cuya ficha fue comprada recientemente por América de México, donde jugó cedido en el primer semestre del año.

Thiago Espinosa

Thiago Espinosa

Peñarol pidió un préstamo al equipo azteca cuyo entrenador es el uruguayo Guillermo Almada.

Espinosa hizo formativas en los aurinegros pero quedó libre antes de llegar a Primera, recalando luego en Racing, donde se destacó y fue fichado por América, uno de los clubes más poderosos de México.

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