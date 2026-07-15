El capitán Sully, el heroico piloto que aterrizó un avión con 155 pasajeros en el río Hudson, revela que tiene Alzheimer

El heroico piloto que en 2009 logró amerizar con éxito un avión averiado en un río de la ciudad de Nueva York ha sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer.

El capitán Chesley 'Sully' Sullenberger III, de 75 años, compartió la noticia en su página web personal, donde escribió que le diagnosticaron la enfermedad recientemente y que se encuentra en una fase temprana.

"Por ahora, esto significa que puede que no me venga a la mente un nombre fácilmente, que olvide alguna historia que haya contado recientemente o que no duerma tan bien, pero estoy al comienzo de este largo viaje", escribió.

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El vuelo 1549 de US Airways se estrelló en las heladas aguas del río Hudson el 15 de enero de 2009, después de que ambos motores quedaran inutilizados tras una colisión con una bandada de gansos poco después del despegue.

Gracias a la pericia de este piloto, las 155 personas a bordo del Airbus A320 sobrevivieron.

Los barcos de rescate llegaron en pocos minutos al lugar del accidente para recoger a los pasajeros, que salieron de la aeronave con los chalecos salvavidas.

El avión se movía rápidamente arrastrado por la corriente del río, hasta que lograron dirigirlo hacia un muelle y detenerlo.

Getty Images El vuelo 1549 flotando en el río Hudson en 2009.

Se atribuye a la rapidez mental y la serenidad de Sullenberger el haber evitado una catástrofe en lo que los expertos calificaron de ejecución magistral bajo una presión extrema.

Un testigo que observó el accidente desde la tierra le dijo a la BBC que parecía una escena de una película.

Y efectivamente, años más tarde se convirtió en una celebridad internacional gracias a la interpretación del actor Tom Hanks en la película de 2016 "Sully", dirigida por Clint Eastwood.

Seguridad en la aviación

Sullenberger se retiró de la aviación comercial en 2010 y continuó trabajando como consultor de seguridad aérea.

Antes de dejar el cargo, expresó su preocupación por los intentos de las aerolíneas regionales de reducir los requisitos para los pilotos, advirtiendo que esto debilitaría la seguridad.

En 2019, Sullenberger testificó ante el Congreso de Estados Unidos en apoyo de la exigencia de que los pilotos recibieran nueva formación en simulador antes de que se reanudaran los vuelos del Boeing 737 MAX tras dos accidentes mortales.

Getty Images Se retiró como piloto un año después, en 2010, y desde entonces ha seguido abogando por la seguridad aérea.

El ex piloto de caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, originario de California, afirmó en una publicación en su sitio web el martes que su diagnóstico de Alzheimer "ha puesto en tela de juicio lo que significa ser útil" y que ha descubierto que "la respuesta es hablar abiertamente" sobre la enfermedad.

"A lo largo de los años, cuando la gente me preguntaba sobre el exitoso desenlace del vuelo 1549, yo decía que 'el coraje puede ser contagioso', y ese día ayudó a que todos se unieran para lograr que todos salieran del avión con éxito", escribió Sullenberger.

"Ahora necesitamos ese coraje para combatir esta enfermedad. Ahora formo parte de una comunidad más grande junto con muchos de ustedes, y juntos seremos valientes."

Sullenberger llevaba 40 años volando antes del vuelo 1549.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que en 2024 se estimaba que 6,9 ​​millones de estadounidenses mayores de 65 años padecían la enfermedad de Alzheimer, siendo esta la sexta causa principal de muerte entre las personas mayores de 65 años en Estados Unidos.

*Con información de Sareen Habeshian

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC