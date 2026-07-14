Lacalle Pou y Orsi mantuvieron una comunicación telefónica días atrás, luego de la polémica por la camioneta Hyundai

El presidente Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou mantuvieron una conversación telefónica en los últimos días , luego de la polémica desatada respecto a la camioneta Hyundai Santa Fe , confirmaron fuentes políticas a El Observador.

Esta no fue la primera vez que ambos mantienen una conversación desde que asumió el nuevo gobierno , agregaron las fuentes. La llamada fue informada en primera instancia por Informativo Sarandí.

Desde el entorno del presidente destacaron que este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición , por ejemplo con el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti .

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La relación entre el gobierno y la oposición enfrenta momentos de tensión , luego de que los partidos de la Coalición Republicana (el partido Nacional, Colorado e Independiente) resolvieran no votar la Rendición de Cuentas en general , para lo cual el oficialismo precisa de al menos dos votos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayorías.

Desde el Frente Amplio han criticado esta posición, mientras que en el gobierno han declarado públicamente que confían en que la situación pueda revertirse.

Mientras tanto, el presidente Orsi atraviesa un momento de deterioro en las encuestas de opinión pública que miden su gestión, acentuado luego de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe, que se vio obligado a donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).