Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / GOBIERNO

Lacalle Pou y Orsi mantuvieron una comunicación telefónica días atrás, luego de la polémica por la camioneta Hyundai

Desde el entorno del presidente destacaron que este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición, como el exmandatario Julio María Sanguinetti

14 de julio de 2026 19:43 hs
Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi en el festejo del cumpleaños de Julio María Sanguinetti. Archivo

Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi en el festejo del cumpleaños de Julio María Sanguinetti. Archivo

Foto: Gastón Britos / Foco Uy

El presidente Yamandú Orsi y el exmandatario Luis Lacalle Pou mantuvieron una conversación telefónica en los últimos días, luego de la polémica desatada respecto a la camioneta Hyundai Santa Fe, confirmaron fuentes políticas a El Observador.

Esta no fue la primera vez que ambos mantienen una conversación desde que asumió el nuevo gobierno, agregaron las fuentes. La llamada fue informada en primera instancia por Informativo Sarandí.

Desde el entorno del presidente destacaron que este tipo de conversaciones también han tenido lugar con otros dirigentes de la oposición, por ejemplo con el exmandatario colorado Julio María Sanguinetti.

Más noticias

Yamandú Orsi saldó deuda con Primaria y regularizó ante Catastro obras que había realizado en una vivienda

"Tiene que dirigir un país": Sánchez dijo que hay "responsabilidad" en la secretaría de Orsi por la deuda con Primaria

La relación entre el gobierno y la oposición enfrenta momentos de tensión, luego de que los partidos de la Coalición Republicana (el partido Nacional, Colorado e Independiente) resolvieran no votar la Rendición de Cuentas en general, para lo cual el oficialismo precisa de al menos dos votos en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayorías.

Desde el Frente Amplio han criticado esta posición, mientras que en el gobierno han declarado públicamente que confían en que la situación pueda revertirse.

Mientras tanto, el presidente Orsi atraviesa un momento de deterioro en las encuestas de opinión pública que miden su gestión, acentuado luego de la polémica por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe, que se vio obligado a donar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Las más leídas

Fue un restaurante, iba a ser la "discoteca más grande de América Latina" y ahora está abandonado: el plan de la IM para recuperar el Forte di Makalle

Los jóvenes uruguayos que dejaron Uruguay para radicarse en San Francisco y crear su propia startup en uno de los rubros más demandados de la inteligencia artificial

Francia 0-2 España por el Mundial 2026: La Roja fue superior, ganó y es el primer finalista

Nace una nueva planta de celulosa en Sudamérica: tendrá una inversión millonaria y generará 2000 puestos de trabajo

Temas

Luis Lacalle Pou Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos