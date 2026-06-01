Yamandú Orsi entregó dos autos, uno de ellos donado a su campaña, y pagó US$ 15 mil por la camioneta Hyundai Santa Fe

El presidente Yamandú Orsi entregó dos camionetas , una de ellas donada para su campaña , y pagó US$ 15 mil en efectivo para comprar la camioneta Hyundai Santa Fe modelo 2024 que hoy usa para ejercer la Presidencia.

Tal como informó Búsqueda y pudo confirmar El Observador con el entorno del presidente, Orsi entregó en febrero de 2025 una camioneta Hyundai Santa Fe modelo 2020 que era de su propiedad , pero también una Renault Stepway que había sido donada para su campaña .

Este último auto había sido sorteada en una actividad de campaña , pero nadie ganó la rifa por la camioneta , por lo que Orsi la utilizó para la transacción por la Hyundai Santa Fe (modelo 2024).

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Estos datos no fueron incluidos en el pedido de disculpas que publicó en la tarde de este lunes el presidente , donde reconoció que hoy existen "dudas sobre el cómo y el por qué" relacionado a todo el proceso de compra, aunque, según dijo, siempre actuó con la verdad.

Auto eléctrico de Yamandú Orsi y Carolina Cosse 1 de marzo de 2025 Dante Fernandez / AFP

Orsi también se mostró dispuesto a pagar por la diferencia entre el "costo real" y el "valor actual de mercado" de la camioneta adquirida. Esto se debe a que el vehículo estaba en el mercado valuado en US$ 80 mil, pero él accedió por US$ 25 mil menos (aunque los montos concretos de la operación, incluida la tasación de cada vehículo, no está clara).

La polémica sobre la camioneta que compró el presidente y que utiliza para el ejercicio de la Presidencia surgió a raíz de inconsistencias en su declaración jurada que fueron informadas por Así Nos Va, donde luego quedó claro —a raíz de una factura enviada por Presidencia de la República— que el presidente había obtenido un descuento en la compra de la Hyundai Santa Fe.

Además, el 1° de marzo de 2020 el presidente utilizó un auto eléctrico Hyundai (modelo Ioniq) para desfilar los kilómetros que separan al Palacio Legislativo de la Plaza Independencia. Esto, según Cancillería (a cargo de la organización del evento, a través de la dirección de Protocolo), obedeció a que ese modelo era el único que cumplía con las dimensiones adecuadas para trasladar a Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse.

En el video publicado este lunes, Orsi dijo que ambos hechos —el descuento de la automotora y la elección de desfilar en un Hyundai— no se vinculan "para nada".

"Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda", señaló.