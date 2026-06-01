Posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol ante Central Español

Peñarol perdió 1-0 este lunes a la noche ante Central Español como local en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

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Los dirigidos por Diego Aguirre sabían que este encuentro era muy importante teniendo en cuenta que los tres puntos en juego lo podían dejar en lo más alto.

Rodolfo fue el gran protagonista de la primera parte con tres atajadas de gol, dos a Matías Arezo y un cabezazo de Diego Laxalt.

Este último fue el gran responsable del fútbol aurinegro y figura, pero los palermitanos le cerraron los caminos y quedó demasiado solo, aunque a veces Leandro Umpiérrez lo acompañó correctamente.

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Peñarol 0-1 Central Español: penosa derrota del equipo de Diego Aguirre a los 10 minutos de adición, con nueve hombres y sin reacción por el Torneo Intermedio

Sobre el final del primer período, Aguilera estrello un tiro libre en el travesaño y esos 45 minutos terminaron 0-0.

Una derrota inesperada por cómo se dio el partido

Para el inicio del complemento, Diego Aguirre realizó dos cambios con los ingresos de Javier Cabrera y Abel Hernández por Diego Laxalt y Gastón Togni. Si bien tenía amarilla, sorprendió la salida de Laxalt, quien quizás salió algo sentido.

En el segundo tiempo, Peñarol no jugó tal como lo había hecho en la primera parte.

Con dos 9 como Arezo y Abel Hernández, no llegó casi nunca y se desesperó.

Entró Facundo Batista para intentar cambiar algo en lugar de Arezo, pero nada cambió.

Peñarol se quedó con nueve por las expulsiones de Remedi y Lucas Ferreira en el final, además de Matías Arezo desde el banco, y Lucas PIno definió con un golazo a los 90+10.

Así quedaron las posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual: