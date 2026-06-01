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Federico Valverde y dos jugadores más de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que irá al Mundial 2026, fueron a ver a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

Los jugadores estuvieron en dos palcos diferentes de la Tribuna Henderson

1 de junio de 2026 21:38 hs
Federico Valverde y Joaquín Piquerez compartieron palco y vieron a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

Federico Valverde y Joaquín Piquerez compartieron palco y vieron a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Tres jugadores que pasaron por Peñarol, Federico Valverde, Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez, quienes entrenan todos los días con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, estuvieron este lunes en el Estadio Campeón del Siglo viendo el encuentro de la tercera fecha del Torneo Intermedio entre los carboneros y Central Español.

Valverde y Piquerez compartieron un palco en la Tribuna Henderson, en tanto que Canobbio miró el compromiso desde otro de los palcos de la citada tribuna.

Mucha distensión en todos los celestes

Federico Valverde se pasó todo el encuentro hablando con distintos amigos y viendo a Peñarol.

En tanto, también lo hizo Joaquín Piquerez, quien fue acompañado por tres amigos íntimos.

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canobbio
Agust&iacute;n Canobbio fue a ver el partido entre Pe&ntilde;arol y Central Espa&ntilde;ol por el Torneo Intermedio

Agustín Canobbio fue a ver el partido entre Peñarol y Central Español por el Torneo Intermedio

Agustín Canobbio estuvo con muchos jóvenes en su palco.

Poco antes de que terminara el partido, se retiraron del Estadio Campeón del Siglo, ya que este martes tienen que volver a entrenar con la la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste.

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