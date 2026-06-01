Tres jugadores que pasaron por Peñarol, Federico Valverde, Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez, quienes entrenan todos los días con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, estuvieron este lunes en el Estadio Campeón del Siglo viendo el encuentro de la tercera fecha del Torneo Intermedio entre los carboneros y Central Español.
Federico Valverde y dos jugadores más de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que irá al Mundial 2026, fueron a ver a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio
Los jugadores estuvieron en dos palcos diferentes de la Tribuna Henderson