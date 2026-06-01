Federico Valverde y dos jugadores más de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que irá al Mundial 2026, fueron a ver a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

Federico Valverde y Joaquín Piquerez compartieron palco y vieron a Peñarol ante Central Español por el Torneo Intermedio

Tres jugadores que pasaron por Peñarol, Federico Valverde, Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez, quienes entrenan todos los días con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, estuvieron este lunes en el Estadio Campeón del Siglo viendo el encuentro de la tercera fecha del Torneo Intermedio entre los carboneros y Central Español.

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Valverde y Piquerez compartieron un palco en la Tribuna Henderson, en tanto que Canobbio miró el compromiso desde otro de los palcos de la citada tribuna.

Mucha distensión en todos los celestes Federico Valverde se pasó todo el encuentro hablando con distintos amigos y viendo a Peñarol.

En tanto, también lo hizo Joaquín Piquerez, quien fue acompañado por tres amigos íntimos.