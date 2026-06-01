El inconveniente familiar de Washington Aguerre, en la previa del partido de Peñarol de este lunes, por una lesión que sufrió su hijo arquero

El golero de Peñarol , Washington Aguerre , tuvo este domingo un susto a nivel familiar debido a una dura lesión que sufrió su hijo, quien también es arquero y ataja en el fútbol infantil de Florida.

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Lorenzo Aguerre , de la categoría 2013 de River Plate de la liga de ese departamento, se lesionó en el marco del partido ante Candil por la definición del título del Torneo Apertura que se jugaba en Sarandí Grande.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

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En la previa del encuentro definitorio, el joven arquero, a quien su padre ha ido a ver jugar en varias ocasiones, se lesionó de gravedad durante el calentamiento.

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Por ese motivo tuvo que ser trasladado a una emergencia, donde se confirmó que sufrió una luxación y una fractura de tobillo, por lo que iba a tener que se operado.

Ante el impacto que causó la lesión en sus compañeros, ambos clubes decidieron suspender el encuentro definitorio hasta nuevo aviso.

Washington Aguerre tendrá partido este lunes cuando Peñarol reciba a Central Español en el Campeón del Siglo.