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El golazo de Federico Valverde que fue elegido como el mejor de la Liga de Campeones por los técnicos de la UEFA; mirá el video

El tanto de Valverde fue el primero de los diez que seleccionó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA; mirá el video

1 de junio de 2026 8:20 hs

El golazo de Federico Valverde al City que fue el mejor de la Liga de Campeones 2025/26

El gol de volea, el tercero de los tres que marcó el uruguayo del Real Madrid Federico Valverde ante el Manchester City, en la ida de los octavos de final, fue elegido el mejor tanto de la presente temporada de la Liga de Campeones.

El tanto de Valverde fue el primero de los diez que seleccionó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. El uruguayo completó su actuación con un triplete ante el Manchester City que terminó con 3-0 y supuso el pase del Real Madrid para cuartos de final.

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026.
Federico Valverde celebra su hat trick para Real Madrid ante Manchester City por Champions League junto a varios compañeros

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El gol del defensa del Tottenham Micky Van de Ven, ante el Copenhague, en la fase liga, quedó segundo mientras que el disparo del colombiano Luis Díaz, dle Bayern Múnich, ante el París Saint Germain, en la ida de la semifinal que terminó con 5-4, fue el tercero de los elegidos.

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Uno marcado por Lamine Yamal ante el Brujas (3-3) en la fase liga de la competición quedó sexto. Cuarto quedó el georgiano Khvicha Kvaratskhelia ante el Atalanta, que terminó 4-0 y quinto el segundo que firmó el inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, contra el Atlanta en los octavos de final, en la vuelta (4-1).

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Después, Vitinha, del París Saint Germain ante el Tottenham y octavo el que el portero del Benfica, Anatoliy Trubin firmó contra el Real Madrid en la fase liga (4-2), en la última jornada. Quedó noveno el del jugador del Pafos Vlad Dragomir, frente el Slavia Praga y décimo uno de Nino Madueke, del Arsenal, contra el Club Brujas.

EFE

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