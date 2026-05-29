Federico Valverde y la tabla de jugadores con más partidos en la selección uruguaya instalada en el Complejo Celeste; mirá lo que dijo

El vlog que compartió la selección uruguaya con la jornada de entrenamiento de este jueves en el Complejo Uruguay Celeste mostró detalles de la interna del plantel en su día a día y también de la intimidad del predio de la AUF, un lugar al que solo acceden los jugadores y funcionarios del combinado.

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En el video se pudo ver que en uno de los pasillos hay distintos murales.

Uno es sobre los cuatro títulos mundiales de la celeste de 1924, 1928, 1930 y 1950.

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Un día de la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste: mirá el video del vlog con la intimidad de los futbolistas en una jornada de preparación para el Mundial 2026

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Otro es sobre las leyendas celestes, con jugadores de todas las épocas, entre los que están, por ejemplo, Luis Suárez y Diego Forlán, Obdulio Varela, Alcides Ghiggia, Álvaro Recoba y Fabián O’Neill, entre tantos otros.

Federico Valverde y la tabla de leyendas de la selección uruguaya en el Complejo Celeste Federico Valverde y la tabla de leyendas de la selección uruguaya en el Complejo Celeste

Fede Valverde y los jugadores con más partidos en Uruguay

Y otro de los murales tiene la lista de jugadores con más partidos en la selección uruguaya, la que es encabezada por Diego Godín con 161, seguido por Luis Suárez con 143 y Edinson Cavani con 136.

De los actuales jugadores en la selección, Fernando Muslera es quien tiene más, con 134 participaciones, en el cuarto lugar.

Federico Valverde y la tabla de los jugadores con más partidos en la selección uruguaya Federico Valverde y la tabla de los jugadores con más partidos en la selección uruguaya

Federico Valverde buscó su nombre en el listado, actualizado hasta mayo de este año, y se encuentra en el puesto 18°, con 73 juegos, los mismos que Enzo Francescoli, y uno menos que Fabián Carini y Rodrigo Bentancur que tienen 74.

El volante dijo que espera superar su marca en el Mundial 2026: “Mínimo, se suman tres más, mínimo. Vamos a apuntar a lo máximo”, comentó.

La tabla de los jugadores con más partidos en la selección uruguaya en el Complejo Celeste La tabla de los jugadores con más partidos en la selección uruguaya en el Complejo Celeste

Ante la consulta de si se iba a retirar de la selección en el grupo de los que tiene más partidos, señaló: “Depende, si somos campeones del mudo, ya está, ¿no?”.