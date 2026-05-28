"Cómo no sentirse un artista": Marcelo Bielsa dio una charla en el Teatro Politeama de Canelones; mirá el video

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , dio una charla este miércoles a la noche en el Teatro Politeama de Canelones, en el marco de un convenio existente entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el gobierno de ese departamento.

El DT celeste, que llegó acompañado por el director de selecciones Jorge Giordano y contó con asistentes del cuerpo técnico, hizo una disertación que estuvo dirigida a orientadores técnicos y formadores de futbolistas en edades infantiles y adolescentes.

La actividad forma parte del convenio entre la AUF y la Intendencia de Canelones , firmado el 20 de marzo de 2026, por el cual desde el ejecutivo canario se contribuye con la construcción de la primera cancha híbrida del país para poder realizar la preparación de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Por su parte, la AUF se comprometió a abrir su recinto a la comunidad, brindar entradas a instituciones de baby fútbol para cuando juegue la selección mayor, capacitación de niños por parte del cuerpo técnico de las selecciones nacionales y un vínculo abierto de forma permanente

El evento se realizó con entrada gratuita, hasta llenar el aforo de un teatro que estuvo repleto.

“Es difícil a todos los que tenemos que ver con el fútbol desde un circunstancial protagonismo, se nos critica por el exceso de exposición, pero cómo no sentirse un artista en un teatro y con tanta gente tratando de escucharnos”, dijo Bielsa en sus primeras palabras tras ser presentado.

Marcelo Bielsa en su charla en el Teatro Politeama de Canelones Marcelo Bielsa en su charla en el Teatro Politeama de Canelones

“Así que super agradecido de que ustedes estén aquí y fundamentalmente los destinatarios de esta charla son aquellos que tienen la posibilidad, a través del ejercicio del oficio de entrenador, de formar jugadores, de convertir niños en futbolistas. Y si son profesionales y si llegan a la selección y si destacan en el mundo, mucho mejor. Entonces, lo que yo vaya a proponer en esta exposición está destinado a ser un aporte para que los niños, los adultos, los adolescentes, reciban una formación que les permita desarrollar sus cualidades y su virtud”, comentó.

“Lo primero que quería decirles es que se convierte un joven en futbolista profesional o cómo un niño pasa de gustar de jugar al fútbol a llegar a competir a los máximos niveles. La formación tradicional, la de siempre, es la formación más efectiva, más natural, más silvestre, que si la tuviera que sintetizar diría la genética que cada persona recibe al nacer en determinados casos contiene virtudes, cualidades, aptitudes, posibilidades que si se desarrollan te convierten en alguien destacado”, sostuvo el seleccionador.

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Visitas de la selección uruguaya a Canelones

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa realizará dos visitas a dos estadios de Canelones la próxima semana, en lo que será una despedida del combinado de su público en el interior antes de viajar a México para disputar el Mundial 2026, confirmaron fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF) a Referí.

Los lugares elegidos, según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes de la AUF a Referí, serán el Estadio Municipal de Pando y el Estadio Martínez Monegal de la ciudad de Canelones.

Desde la Asociación aclararon que la selección no realizará entrenamientos abiertos en estos recintos, sino que se tratará de dos visitas en las que los jugadores tendrán un encuentro con la gente.

Las fechas de esas visitas aún no han sido confirmadas.