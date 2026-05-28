Mundial 2026: cómo crear tu propia figurita del álbum

A sólo dos semanas del inicio del Mundial FIFA 2026 , el furor por el álbum oficial de Panini parece no encontrar techo y ahora la Inteligencia Artificial (IA) permite que cada fanático pueda crear su propia versión personalizada de las figuritas.

Distintas herramientas e iniciativas oficiales habilitaron esta alternativa, dando lugar a la posibilidad de ajustar el diseño con foto, nombre y datos personales en pocos pasos y de manera totalmente gratuita .

Una de las opciones más simples es ingresar al sitio oficial de Coca-Cola y Panini , donde los usuarios pueden generar una figurita personalizada digital. El procedimiento consiste en registrarse, elegir el país, subir una selfie y descargar la imagen final para compartirla en redes sociales.

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Otra alternativa es utilizar herramientas de IA como Gemini. Para eso, se necesita una imagen de ejemplo de una tarjeta oficial y una foto de la persona que aparecerá en el diseño. Luego, se deberá escribir una instrucción detallada para reemplazar el rostro del jugador y modificar los datos técnicos.

Entre los datos que se pueden personalizar aparecen:

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Altura y peso

Selección nacional

Club favorito o equipo

Además, muchos hinchas agregan detalles estéticos para imitar el diseño original de Panini, como el fondo, la iluminación y la camiseta oficial de cada selección.

image Álbum de figuritas del Mundial 2026

El lanzamiento del álbum volvió a generar largas filas en kioscos y tiendas de distintos países. En algunos lugares incluso se organizaron encuentros para intercambiar figuritas repetidas y completar la colección.

La edición oficial del Mundial 2026 incluye cientos de tarjetas y reúne a las 48 selecciones participantes. Entre las más buscadas aparecen las de figuras internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

¿Quiénes son los 18 jugadores uruguayos en el álbum de figuritas del Mundial 2026?

Nicolás Lerner, director de Panini Uruguay, contó en diálogo con El Observador que los jugadores incluidos en el álbum son elegidos en base a los diálogos que la empresa italiana mantiene con cada una de las federaciones clasificadas.

La compañía propone una lista y cada selección valida la elección según si los futbolistas participaron del proceso de Eliminatorias y son considerados "elegibles" para disputar la Copa del Mundo.

image Álbum de figuritas del Mundial 2026

En el caso de la Selección uruguaya en el álbum del Mundial 2026, la lista de Panini no presentó demasiadas sorpresas en relación con las convocatorias que el entrenador argentino Marcelo Bielsa realizó durante su ciclo al frente de la Celeste.

Los futbolistas uruguayos elegidos para el álbum del Mundial 2026

Arqueros

Sergio Rochet

Santiago Mele

Defensores

Ronald Araújo

José María Giménez

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Guillermo Varela

Nahitan Nández

Mediocampistas

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Rodrigo Bentancur

Manuel Ugarte

Nicolás de la Cruz

Delanteros

Maximiliano Araújo

Darwin Núñez

Federico Viñas

Rodrigo Aguirre

Facundo Pellistri

La selección de Uruguay forma parte de las 48 federaciones presentes en el álbum oficial de Panini para el Mundial FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.