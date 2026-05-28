En España informan que Julián Álvarez llegó a un acuerdo con el Barcelona y que el club hará una primera oferta al Atlético de Madrid

El mercado de pases en Europa comienza a tener sus primeras novelas, y una que tiende a ser la más interminable es la del futuro del argentino Julián Álvarez , que según reportan desde España , ya habría expresado al Atlético de Madrid su deseo de no extender su contrato y que habría acordado los términos personales con el Barcelona .

El periodista Fabrizio Romano , especialista en el mercado de pases europeos, confirmó que el delantero argentino y el club catalán, donde se desempeña el uruguayo Ronald Araújo, llegaron a un acuerdo en el contrato del jugador y en los próximos días el Barcelona podría realizar una primera oferta formal al Atlético de Madrid.

Barcelona acelera fuerte en el mercado y Julián Álvarez aparece como una de las prioridades absolutas para la próxima temporada, como lo es desde hace un tiempo. Después de avanzar en la llegada del inglés Anthony Gordon , la dirigencia culé habría mantenido una reunión clave con el entorno del delantero argentino para avanzar con las negociaciones.

En España informan que Deco, director deportivo del Barça, encabezó una reunión junto a dirigentes cercanos a Joan Laporta, presidente culé, y representantes del futbolista . Allí, ambas partes ratificaron el interés mutuo y dejaron encaminado el escenario para intentar avanzar hacia un acuerdo definitivo.

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Julián Álvarez Julián Álvarez define su futuro

No obstante, queda la parte más compleja de toda la operación: negociar con el Atlético de Madrid. El club dirigido por el Cholo Simeone desembolsó cerca de 100 millones de euros hace aproximadamente un año y medio cuando contrató a Álvarez y planea recuperar parte de la inversión en caso de venderlo, aunque de momento no hay oferta formal.

El Atlético de Madrid no tiene intenciones de facilitar la salida del argentino y podría dejarlo ir por una oferta que alcance los $150 millones de euros. En Europa afirman que el Barcelona no llegaría a ese monto de entrada, pero que prepara una propuesta de 100 millones para hacerse con los servicios del delantero.