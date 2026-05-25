La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi, su compañero en Barcelona, a la selección de España, a la que enfrentará en el Mundial 2026

Ronald Araujo celebra el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España junto a Dani Olmo y Gavi

Ronald Araujo llegó este domingo a la noche a Montevideo para sumarse lo antes posible a las prácticas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en el Complejo Uruguay Celeste.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El futbolista llegó procedente de Barcelona, con el que se despidió este sábado de LaLiga de España, luego de haber ganado el bicampeonato, en la derrota 3-1 ante Valencia.

La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi a la selección de España Ronald Araujo posteó su alegría este lunes por el hecho de que un compañero y amigo suyo en el conjunto catalán, haya quedado en la lista de los 26 para la selección de España de Luis De la Fuente, que justamente enfrentará a Uruguay el viernes 26 de junio a la hora 21 en Guadalajara.

El zaguero uruguayo se lleva muy bien con el hábil volante ofensivo de Barcelona y comparten muchos ratos juntos, más allá de las prácticas y los partidos.