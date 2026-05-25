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La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi, su compañero en Barcelona, a la selección de España, a la que enfrentará en el Mundial 2026

El zaguero del combinado de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa, compartió su felicidad con el catalán

25 de mayo de 2026 14:27 hs
Ronald Araujo celebra el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España junto a Dani Olmo y Gavi

Ronald Araujo celebra el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España junto a Dani Olmo y Gavi

Ronald Araujo llegó este domingo a la noche a Montevideo para sumarse lo antes posible a las prácticas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en el Complejo Uruguay Celeste.

El futbolista llegó procedente de Barcelona, con el que se despidió este sábado de LaLiga de España, luego de haber ganado el bicampeonato, en la derrota 3-1 ante Valencia.

El zaguero uruguayo se lleva muy bien con el hábil volante ofensivo de Barcelona y comparten muchos ratos juntos, más allá de las prácticas y los partidos.

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Este lunes, ya desde Montevideo, Ronald Araujo posteó en su cuenta de Instagram el video en el que se ve que Gavi reacciona con felicidad cuando escucha su nombre entre los 25, y escribió: "Síííííí mamin".

Aquí se puede ver su posteo:

ronald

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