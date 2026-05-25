La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi, su compañero en Barcelona, a la selección de España, a la que enfrentará en el Mundial 2026

Ronald Araujo llegó este domingo a la noche a Montevideo para sumarse lo antes posible a las prácticas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 en el Complejo Uruguay Celeste.
El futbolista llegó procedente de Barcelona, con el que se despidió este sábado de LaLiga de España, luego de haber ganado el bicampeonato, en la derrota 3-1 ante Valencia.
La alegría de Ronald Araujo por la citación de Gavi a la selección de España
Ronald Araujo posteó su alegría este lunes por el hecho de que un compañero y amigo suyo en el conjunto catalán, haya quedado en la lista de los 26 para la selección de España de Luis De la Fuente, que justamente enfrentará a Uruguay el viernes 26 de junio a la hora 21 en Guadalajara.
El zaguero uruguayo se lleva muy bien con el hábil volante ofensivo de Barcelona y comparten muchos ratos juntos, más allá de las prácticas y los partidos.
Este lunes, ya desde Montevideo, Ronald Araujo posteó en su cuenta de Instagram el video en el que se ve que Gavi reacciona con felicidad cuando escucha su nombre entre los 25, y escribió: "Síííííí mamin".
Aquí se puede ver su posteo: