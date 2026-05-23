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Mirá el gol de Benjamín, el hijo de Luis Suárez, para el Inter Miami en la Dreams Cup de Norteamérica, y sus declaraciones

El hijo de Luis Suárez juega en la categoría sub 14 del Inter Miami junto a Thiago Messi, hijo mayor de Lionel Messi

23 de mayo de 2026 16:23 hs

El gol de Benjamín Suárez para el Inter Miami por la Dreams Cup

Video: Inter Miami Academy

Benjamín Suárez, el hijo de Luis Suárez, anotó un gol para el Inter Miami en la victoria 3-0 contra Pumas UNAM por la Dreams Cup, torneo juvenil que reúne a varias de las mejores academias de Norteamérica.

El hijo del Pistolero, con la 9 que también usa su padre en la Primera del club, fue el encargado de abrir el marcador para la categoría sub 14 del Inter Miami, en lo que además fue el primer gol de la actual edición de la Dreams Cup.

Según se puede ver en un video publicado por la Inter Miami Academy, la cuenta de las juveniles del club estadounidense, Suárez recibió un centro desde la banda izquierda en el centro del área chica, y empujó la pelota lanzándose con sus dos pies.

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Sebastian Bennett y Roger Llaurado anotaron los otros dos tantos del club de Miami, que también contó en sus filas con Thiago Messi, hijo mayor de Lionel Messi.

"Se siente re bien, especialmente hacer un gol, y más que nada jugar con todos los compañeros. La primera victoria es la más importante, hay que seguir ganando, no perder", dijo el hijo de Suárez en una entrevista con los medios oficiales de su club.

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