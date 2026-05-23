Mirá el gol de Benjamín, el hijo de Luis Suárez, para el Inter Miami en la Dreams Cup de Norteamérica, y sus declaraciones

El gol de Benjamín Suárez para el Inter Miami por la Dreams Cup

Benjamín Suárez, el hijo de Luis Suárez, anotó un gol para el Inter Miami en la victoria 3-0 contra Pumas UNAM por la Dreams Cup, torneo juvenil que reúne a varias de las mejores academias de Norteamérica.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El hijo del Pistolero, con la 9 que también usa su padre en la Primera del club, fue el encargado de abrir el marcador para la categoría sub 14 del Inter Miami, en lo que además fue el primer gol de la actual edición de la Dreams Cup.

Según se puede ver en un video publicado por la Inter Miami Academy, la cuenta de las juveniles del club estadounidense, Suárez recibió un centro desde la banda izquierda en el centro del área chica, y empujó la pelota lanzándose con sus dos pies.

Sebastian Bennett y Roger Llaurado anotaron los otros dos tantos del club de Miami, que también contó en sus filas con Thiago Messi, hijo mayor de Lionel Messi.