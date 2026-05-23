Miguel Merentiel sufrió un leve desgarro y está en duda para el partido clave con Boca Juniors por Copa Libertadores

Continúan los problemas de las lesiones en Boca Juniors, ya que en este oportunidad desde Argentina informan que el uruguayo Miguel Merentiel sufrió un leve desgarro en el sóleo de una de sus piernas, pero no está descartado aún para el partido ante Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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A Boca Juniors se le siguen cayendo soldados en la antesala de un partido clave que definirá su futuro en la Copa Libertadores, ya que el Xeneize se juega la clasificación a octavos de final del torneo. La buena noticia es que depende de sí mismo y ganando se asegura su presencia en la próxima ronda.

Merentiel, quién venía de marcarle a Cruzeiro la semana pasada en el empate 1-1 en La Bombonera, entrenó diferenciado en la práctica del viernes y, tras someterse a estudios, y los mismos arrojaron que sufrió una lesión en el sóleo de una de sus piernas, por lo que está en duda su presencia en la última fecha de la fase de grupos.

Miguel Merentiel, baja fundamental en Boca Juniors Sería una baja más que sensible para Claudio Úbeda teniendo en cuenta que no puede contar con el paraguayo Adam Bareiro, a causa de un doble desgarro muscular en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo. De esta manera, Boca podría no disponer de sus dos delanteros titulares para recibir al cuadro chileno.