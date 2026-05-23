A qué hora juegan hoy Nacional vs Albion por el Torneo Intermedio y dónde verlo

Nacional y Albion jugarán en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Intermedio 2026.

El partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Torneo Intermedio se disputará el sábado 23 de mayo de 2026.

El escenario para este encuentro es el estadio Gran Parque Central, donde el conjunto tricolor oficia de local.

El árbitro principal designado para impartir justicia es Andrés Matonte , mientras que en la cabina del VAR trabajarán Diego Dunajec y Santiago Fernández.

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¿A qué hora juegan Nacional vs Albion?

El encuentro comenzará a las 18:30 horas de Uruguay.

Para los asistentes al estadio, las puertas del recinto se abrirán a las 16:30 horas y se requiere presentar la entrada (impresa o digital) junto con la cédula de identidad vigente.

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Albion?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos y antecedentes recientes

Para comprender la importancia de este cruce por el Grupo B, es necesario repasar el contexto deportivo de ambas instituciones en la actual temporada:

El momento de Nacional: El equipo tricolor busca consolidarse en el torneo local para revertir un semestre complejo, marcado por la reciente eliminación en la Copa Libertadores y el séptimo puesto obtenido en el Torneo Apertura. En su debut por el Torneo Intermedio, lograron una victoria por 2 a 1 en su visita a Montevideo City Torque.

El presente de Albion: El equipo llega como uno de los grandes animadores del año tras finalizar en la tercera posición del Torneo Apertura. En la primera jornada del Intermedio, igualaron 0 a 0 frente a Montevideo Wanderers.

Último enfrentamiento: El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, donde Albion se impuso con una victoria por 3 a 2 sobre Nacional en el Estadio Centenario.