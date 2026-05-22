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"No está justificado el nivel de represión": Peñarol criticó operativo de Interior y recordó que la hinchada de Nacional sí ha salido antes de local

"Hace mucho tiempo que no se veía un nivel de represión como el de ayer en un escenario deportivo", señaló el club en un duro comunicado contra el Ministerio del Interior, a quien pidió que abra una investigación administrativa

22 de mayo de 2026 21:28 hs
Peñarol. Archivo

Peñarol. Archivo

Staff Images / Conmebol

El Club Atlético Peñarol emitió un comunicado en la noche de este viernes en el que criticó duramente al Ministerio del Interior por el operativo de seguridad que llevó adelante en el Campeón del Siglo para el partido contra Corinthians por la Copa Libertadores, en cuyo final se registraron disturbios entre la hinchada local y los policías.

La situación se desencadenó en dos tribunas —la Cataldi y la Damiani— al final del partido, cuando la Policía no permitió a la hinchada local salir primero (unas 40 mil personas), algo que quedó limitado a la parcialidad visitante.

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En respuesta, Peñarol criticó en un comunicado el operativo de seguridad y pidió al Ministerio del Interior que abra una "investigación interna que determine quién fue el responsable de dar las órdenes que habilitaron semejante accionar".

Interior había señalado que era algo protocolar que la hinchada visitante salga primero, pero los aurinegros contestaron recordando que en el partido entre Nacional y Universitario, también por Copa Libertadores y disputado el miércoles en el Gran Parque Central, fue la hinchada local la que se retiró antes.

El comunicado del club señala que en la reunión que mantuvo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, con las autoridades del Ministerio del Interior quedaron manifiestas las "discrepancias absolutas" entre ambas instituciones sobre cómo se dieron los hechos.

También subraya que las autoridades de la cartera transmitieron que los incidentes "se produjeron como consecuencia de que un grupo de personas pretendían ingresar al Campeón del Siglo sin las entradas correspondientes, y que agredieron a efectivos policiales lanzándoles piedras".

"Peñarol manifiesta que, aun cuando así hubiesen ocurrido esos hechos, no está justificado el nivel de represión y violencia empleado por los oficiales miembros del operativo", dice, por su parte, el club aurinegro.

Incidentes Campeón del Siglo Peñarol vs Corinthians
Incidentes Campeón del Siglo Peñarol vs Corinthians

Incidentes Campeón del Siglo Peñarol vs Corinthians

Interior también sostiene que al final del partido los policías debieron intervenir ante desmanes de la hinchada, pero el club señala que sus hinchas "comenzaron a padecer las acciones de la Policía desde el propio momento en que llegaban al estadio, y eso continuó luego de terminado el partido".

"Resulta absolutamente injustificada la utilización y el lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las tribunas y la utilización de balas de goma, en un partido en que ambas hinchadas dieron una muestra de comportamiento y convivencia ejemplar, como ya había ocurrido en el juego anterior, en Brasil", cuestionó el club.

"Hace mucho tiempo que no se veía un nivel de represión como el de ayer en un escenario deportivo, en el que un oficial de Policía arroja piedras a hinchas de Peñarol, o el hecho de que haya camiones hidrantes de la Policía mojando familias enteras que no estaban haciendo absolutamente nada como para ser atacadas de esa forma", detalló también el club.

Por todo lo anterior, Peñarol pidió al ministerio abrir una investigación, porque entiende —además— que los informes que recibió dan cuenta de una versión contraria a la de la cartera, dejando "constancia del accionar injustificado y las provocaciones continuas de parte de los efectivos a cargo de la seguridad".

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