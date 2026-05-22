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Real Madrid vs Athletic Bilbao: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por su último partido en LaLiga de España previo a sumarse a Uruguay para el Mundial 2026

Los merengues enfrentan a un rival complicado en su último partido por LaLiga de España y previo al regreso del volante para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

22 de mayo de 2026 16:15 hs
El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams y el delantero del Real Madrid Federico Valverde

El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams y el delantero del Real Madrid Federico Valverde

EFE

El partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao por la última fecha de LaLiga de España con el regreso de Federico Valverde se jugará este sábado 23 de mayo de 2026 a la hora 16 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Este encuentro marca el cierre de la temporada oficial para ambos conjuntos en el campeonato español, en una jornada que estará marcada por varias despedidas en el equipo local, y a su vez, el volante y capitán merengue tras el mismo, se tomará unas horas para viajar a Montevideo para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Athletic Bilbao?

  • El encuentro correspondiente a la jornada 38 (última fecha) de LaLiga está programado para el sábado 23 de mayo de 2026.
  • El escenario del partido será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Bilbao?

  • El pitazo inicial será a la hora 16 de Uruguay (21 horas en el horario local de España).
  • En otros países de la región, el horario será: 16 en Argentina y Brasil; 15 en Chile y Paraguay; y 14 en Colombia y Perú.

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Athletic Bilbao?

  • La transmisión en vivo del partido para Uruguay y el resto de Sudamérica se podrá seguir a través de la DSports.
  • También estará disponible en la plataforma de streaming DGO.

Información de contexto relevante: cómo llegan y posiciones

Para complementar la información del partido, estos son los datos clave sobre el presente de ambos equipos:

  • Tabla de posiciones: Real Madrid llega a esta última jornada consolidado en la segunda posición de LaLiga con 83 puntos, por detrás del campeón Barcelona. Por su parte, Athletic Bilbao se ubica en el puesto 12 con 45 unidades, ya sin posibilidades matemáticas de clasificar a las próximas competiciones europeas.
  • Despedidas en el Bernabéu: El encuentro tendrá un fuerte componente emocional para la afición local. Será el último partido oficial de Dani Carvajal con la camiseta del Real Madrid, cerrando una etapa de 23 temporadas vinculado a la institución. Además, marcará la despedida del defensor austríaco David Alaba y el último encuentro de Álvaro Arbeloa como director técnico del primer equipo.
  • Historial reciente: En el enfrentamiento previo entre ambos equipos por la primera rueda de la actual temporada, el conjunto merengue se impuso con un contundente 3-0.

Diego Forlán habló sobre Luis Suárez y opinó acerca de si será convocado para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá el video

Vuelve a jugar Federico Valverde con Real Madrid, sin Tchouaméni, en el último partido de LaLiga de España, y previo a sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

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