Real Madrid vs Athletic Bilbao: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por su último partido en LaLiga de España previo a sumarse a Uruguay para el Mundial 2026

El partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao por la última fecha de LaLiga de España con el regreso de Federico Valverde se jugará este sábado 23 de mayo de 2026 a la hora 16 en el Estadio Santiago Bernabéu.
Este encuentro marca el cierre de la temporada oficial para ambos conjuntos en el campeonato español, en una jornada que estará marcada por varias despedidas en el equipo local, y a su vez, el volante y capitán merengue tras el mismo, se tomará unas horas para viajar a Montevideo para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.
¿Cuándo juegan Real Madrid vs Athletic Bilbao?
- El encuentro correspondiente a la jornada 38 (última fecha) de LaLiga está programado para el sábado 23 de mayo de 2026.
- El escenario del partido será el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Athletic Bilbao?
- El pitazo inicial será a la hora 16 de Uruguay (21 horas en el horario local de España).
- En otros países de la región, el horario será: 16 en Argentina y Brasil; 15 en Chile y Paraguay; y 14 en Colombia y Perú.
¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Athletic Bilbao?
- La transmisión en vivo del partido para Uruguay y el resto de Sudamérica se podrá seguir a través de la DSports.
- También estará disponible en la plataforma de streaming DGO.
Información de contexto relevante: cómo llegan y posiciones
Para complementar la información del partido, estos son los datos clave sobre el presente de ambos equipos: