Real Madrid vs Athletic Bilbao: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por su último partido en LaLiga de España previo a sumarse a Uruguay para el Mundial 2026

El partido entre Real Madrid y Athletic Bilbao por la última fecha de LaLiga de España con el regreso de Federico Valverde se jugará este sábado 23 de mayo de 2026 a la hora 16 en el Estadio Santiago Bernabéu.

Este encuentro marca el cierre de la temporada oficial para ambos conjuntos en el campeonato español, en una jornada que estará marcada por varias despedidas en el equipo local, y a su vez, el volante y capitán merengue tras el mismo, se tomará unas horas para viajar a Montevideo para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026.