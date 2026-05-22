Vuelve a jugar Federico Valverde con Real Madrid, sin Tchouaméni, en el último partido de LaLiga de España, y previo a sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El volante uruguayo Federico Valverde volverá a la convocatoria de Real Madrid pensando en el partido de este sábado contra Athletic de Bilbao que será el que cierre una nueva edición de LaLiga de España, que ya ganó el archirrival merengue: Barcelona de Ronald Araujo.

Cabe recordar que Valverde estuvo ausente de las canchas durante tres partidos por el golpe que recibió en su cabeza tras un entredicho con el francés Aurélien Tchouaméni, hace un par de semanas atrás.

Si bien en España anuncian que Federico Valverde retornará a jugar con Real Madrid en la última fecha de LaLiga de España ante Athletic de Bilbao, quien no estará por una lesión es justamente Aurélien Tchouaméni.

De esta forma, el capitán de los merengues retornará este sábado a la cancha junto a sus compañeros.

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Real Madrid no se juega nada en este partido, ya que perdió el torneo ante su acérrimo rival, Barcelona, del que es capitán Ronald Araujo. Los merengues ya clasificaron segundos y a la Champions League del año que viene, y este será el último partido de Álvaro Arbeloa, previo a la llegada al banco como entrenador del portugués José Mourinho.

Luego del partido de este sábado, Valverde quedará liberado para viajar a Montevideo y sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.