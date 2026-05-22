La exportación de carne vacuna logra precios históricos y sube el valor del ganado gordo

Esta semana, en el mercado de la agroindustria ganadera, los aplausos se los lleva el precio de exportación de la carne vacuna , que quedó arriba de US$ 6.000 por tonelada por primera vez desde que hay registros, considerando un promedio de 30 días.

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El valor del novillo no se queda atrás, con negocios que desde la semana pasada alcanzan precios de punta de US$ 5,70 por kilo -incluso algún centavo más- y tocan los valores récord logrados en marzo.

Uno de los elementos clave es la restricción de ganado de pasto.

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“Algunas plantas están bajando faena, están haciendo dos faenas por semana y eso hace, no que se tranquilice el mercado, pero que capaz podamos tener una estabilidad en precios”, comentó Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda, y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado.

Novillos, vacas y vaquillonas

La mayor parte de los negocios por novillos se concreta entre US$ 5,60 y US$ 5,70 por kilo, con valores de punta por animales de campo que pueden lograr algún centavo más.

En las vacas especiales, de buen peso de carcasa, las referencias de precios van de US$ 5,30 hasta US$ 5,40 por kilo.

Las vaquillonas se negocian en el eje de los US$ 5,60 por kilo.

Las entradas a planta fluctúan entre una semana y 10 días.

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Faena fue la más alta desde febrero

Ya cerrada la ventana de faena para cuota 481 que privilegia los ganados de corral, y sin equipos kosher operando, la evolución de la actividad industrial en las próximas semanas volvería a ajustarse en función de la escasa oferta de ganados de campo y de pasturas.

La semana pasada la faena vacuna aumentó por sexta semana y fue la más alta desde mediados de febrero con 47.174 cabezas.

En el caso de los novillos la fana se acercó a 26 mil cabezas y fue la mayor de 2026.

En el fin de mayo “la faena obviamente va a bajar”, estimó Sánchez.

En lo que va del año la actividad industrial acumula una caída interanual del 19%.

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Precios récord de exportación

Con cierto efecto alcista de los envíos de carne refrigerada a Europa dentro de la cuota 481 en las últimas semanas, el mercado de exportación consolida un escenario de firmeza.

El promedio de los últimos 30 días móviles fue de US$ 6.078 por tonelada, 5% arriba de la semana anterior, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC) publicados este miércoles.

En la última semana los negocios promediaron los US$ 7.305 por tonelada.

Hay una fuerte tracción de China, que viene siendo el principal destino de la carne vacuna uruguaya en lo que va de mayo. Empuja no solo en demanda, sino en valores, como se dejó entrever en la Feria SIAL China que se llevó adelante en Shanghái esta semana.

Los últimos datos de importaciones lo confirman: el gigante asiático importó más de un millón de toneladas en el primer cuatrimestre de 2026, un volumen récord que responde al impulso de compras anticipadas por la aplicación de cuotas, y que apuró los embarques desde Brasil y Australia hacia China.

A esto se suma la persistente demanda desde Estados Unidos y Europa.

La mirada en los próximos días estará puesta en Estados Unidos, que anunciaría entre fines de mayo y principios de junio la eliminación de aranceles a todos los proveedores de carne.

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Se equilibra el mercado de reposición

Entonado por el empuje del gordo y la buena disponibilidad forrajera ya avanzado el otoño, el mercado de reposición mantiene una demanda pujante, con el mayor volumen de negocios concretado en remates virtuales más que en negocios de campo.

“En el negocio particular como que cuesta a veces un poquito unir las puntas”, comentó Pablo Sánchez.

Hay algo más de cautela en las compras por parte de los corrales y la exportación en pie sigue activa, con valores firmes para terneros, terneras, novillos y vaquillonas preñadas.

En el remate de Lote 21 esta semana, desde Expo Angus de Otoño en Palermo, los terneros generales promediaron US$ 4,13 por kilo y US$ 738 al bulto, precios muy estables y en niveles récord cuando queda el último tercio de la zafra de terneros y las condiciones forrajeras siguen siendo favorables a la invernada.

Ante un hueco de carne vacuna en el mundo y precios altos en forma.