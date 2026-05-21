Los detalles del brunch solidario con una escuela agraria con tres exjugadores celestes como protagonistas

Los exfutbolistas Diego Godín, Diego Lugano y Andrés Scotti serán los protagonistas de un brunch solidario, a beneficio de la Escuela Agraria de Carlos Reyles , en un evento en el que compartirán historias, vivencias y aprendizajes vinculados a la selección uruguaya , interactuando con quienes concurran.

La actividad, en instalaciones del Hotel Cottage, se realizará desde la hora 12 de este viernes 22 de mayo, con el comunicador Diego Muñoz como moderador de las charlas y hay un costo de US$ 100 para el ingreso.

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Historias celestes en apoyo a la educación rural

Según se informó a El Observador, a pocos días del comienzo de un nuevo Mundial de Fútbol, Godín, Lugano y Scotti (fueron jugadores en el combinado campeón de la Copa América Argentina 2011 y en distintos momentos fueron capitanes de la selección uruguaya) expondrán en una instancia titulada "En el año del mundial: cuentos e historias de la celeste”.

El encuentro busca unir fútbol, educación y compromiso social, poniendo el foco en el impacto que el deporte también puede tener fuera de la cancha.

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Escuela Agraria Carlos Reyles

La Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP – UTU) inauguró la Escuela Agraria Carlos Reyles el 4 de marzo de 2024, con la presencia en el acto del entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La apertura del nuevo centro de estudios fue posible tras la firma de un convenio entre la DGETP y la Fundación DAT (Disciplinas Aplicadas al Trabajo) Carlos Reyles.

El área educativa, sobre la ruta 4 y muy cerca de la ruta 5, se extiende sobre 37 hectáreas en dicha localidad de Durazno y cuenta con instalaciones (módulos) utilizadas por la firma UPM durante la construcción de su planta en Pueblo Centenario.

El centro brinda un Curso Básico Tecnológico Rural de tiempo extendido (7º grado) a alumnos que acceden a 15 materias entre talleres, optativas y educación física.

Los estudiantes provienen de localidades como Blanquillo, Feliciano, Villa del Carmen, Paso de los Toros, Flores, entre otros, con docentes que llegan desde Durazno, se informó desde la UTU.

El primer año cursaron, residiendo en la escuela agraria, 20 estudiantes, con algo más de 60 chicos formándose en la actualidad, estando previsto en 2026 el primer conjunto de egresos.

Se pone especial foco en educarlos sobre temas directamente relacionados con la agronomía y la veterinaria.