Abogados penalistas plantearon a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia preocupación por el funcionamiento de uno de los tribunales penales

La Asociación de Abogados Penalistas (AAP) planteó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, la preocupación por el funcionamiento de los tribunales de apelaciones en lo penal, en particular del tribunal de 4° turno, y la forma en que se adjudica el ministro redactor de las sentencias.

Según dijeron a El Observador participantes del encuentro que se extendió por una hora y media en la tarde de este martes, los penalistas le expusieron a Morales el trabajo que vienen realizando y se explayaron en los detalles de la propuesta de reforma al Código de Proceso Penal (CPP) que presentaron al Parlamento.

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Además, solicitaron a la Suprema Corte que declarara de interés el congreso que realizarán en el mes de junio. Morales le dijo que lo plantearía a la Corte este jueves puesto que se trata de una corporación donde las decisiones se toman entre los cinco ministros. Actualmente, la Corte tiene un ministro menos ya que se retiró Tabaré Sosa y están corriendo los 90 días previos a designar al ministro de los tribunales con mayor antiguedad en el cargo.

Por parte de la asociación participaron del encuentro su presidente, el exfiscal Enrique Moller, la vicepresidenta Laura Robatto, los vocales Daniel Piedra, Marco Pacheco y Rosana Gavazzo.

Esta semana parte de la directiva, se reunirá con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

Cuestionamientos al Tribunal de Apelaciones Penal de 4° turno

Los penalistas suelen cuestionar el trabajo del Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno por su tendencia de resolver la prisión preventiva como medida cautelar y señalan que las sentencias siempre las redacta uno de los ministros, Luis Charles, cuando lo habitual es que los ministros se turnen. Los otros ministros de ese tribunal son Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos.

En varias audiencias presenciadas por El Observador, los penalistas han aludido a esa situación y también los jueces.

Un ejemplo fue el de la jueza de garantías del caso Penadés, Marcela Vargas, quien dijo que si era por ella le hubiera dado la prisión domiciliaria al exsenador Gustavo Penadés pero como sabía que ese tribunal revocaría su decisión, no se la daba.

Otro caso fue el del defensor Alejandro Balbi, quien en una audiencia de Conexión Ganadera en la que se imputó con prisión a Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer, se expresó en contra del pedido de prisión de la fiscalía. No obstante, dijo que se allanaba al pedido (es decir, que no se iba a oponer).

Ante la duda de la jueza, que dijo no entender la situación, Balbi explicó que su responsabilidad como defensor es considerar los posibles escenarios.

"En cualquiera de las dos opciones que adopte (dicte la prisión o no) va a ser recurrida y va a recaer en el Tribunal de Apelaciones de 4° turno. Conociendo la política criminal de ese tribunal, recorrerá su camino histórico y estadístico" de la "alta punitividad", dijo en relación a que esa sala penal es la que dicta más prisiones preventivas.

Agregó que ese tribunal no sigue los "criterios académicos" del actual proceso penal que establece que la prisión debe ser la excepción y no la regla.