Promueven un sistema que mejora la eficiencia del ordeñe, la salud de las ubres y la calidad de la leche

Un proceso de ordeñe más rápido y eficiente, mejor salud de ubre y mejor calidad en la leche son los beneficios que permite instaurar en los tambos el sistema ADF Milking , tecnología con origen en el Reino Unido y con creciente presencia en los sistemas productivos lecheros de Uruguay.

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Desde TamboPlus, empresa local que representa esa tecnología en el país, se informó a El Observador que en Uruguay ya se han instalado 17 sistemas en establecimientos de diferentes tamaños y perfiles productivos .

Una de las ventajas indicadas sobre el sistema es su capacidad de adaptación: puede instalarse sobre prácticamente cualquier marca o tipo de máquina de ordeñe .

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A continuación, las respuestas a las consultas realizadas a los integrantes de TamboPlus y ADF Milking que, durante estos días, desarrollan un ciclo de conferencias informativas en distintos puntos del país (Florida, San José, Colonia y Canelones).

WhatsApp Image 2026-05-20 at 15.23.07 Ing. Agr. Lessandro Albuquerque (TamboPlus); Dr. Rafael Díaz (TamboPlus); Simón Goody (director comercial de ADF Milking para Latinoamérica); Lic. Valentina Correa (TamboPlus); y el técnico en lechería Sebastián Guerrero.

Objetivo clave: un ordeñe más eficiente

¿Cuáles son las ventajas que brinda la tecnología ADF Milking System en los sistemas lecheros, considerando manejo, salud animal y producción?

Los principales beneficios del sistema ADF Milking son la reducción de mastitis, la disminución del conteo de células somáticas y una mejora significativa en la eficiencia del ordeñe.

Estos resultados se logran a través de tres aspectos clave: el sellado automático del pezón antes de que quede expuesto al ambiente, la limpieza automática de las pezoneras entre vaca y vaca y la automatización del proceso post-ordeñe, lo que elimina variaciones en la rutina y mejora la consistencia del manejo.

Además, el sistema permite aumentar la longevidad productiva de las vacas dentro del rodeo, generando nuevas oportunidades para mejorar el manejo de reposición y la planificación productiva de los establecimientos lecheros.

En la práctica, esto se traduce en mejor salud de ubre, mejor calidad de leche y un proceso de ordeñe más rápido y eficiente.

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¿De qué modo se puede explicar su funcionamiento?

El sistema funciona de forma automatizada y sencilla. ADF detecta la señal de retiro de la unidad de ordeñe desde el medidor de leche o el retirador automático. En ese momento, el sellador es inyectado dentro de cada pezonera y aplicado sobre el pezón mientras la unidad se retira, cubriéndolo completamente.

Luego, las pezoneras son desinfectadas automáticamente mediante un proceso de enjuague interno con agua sanitizada, reduciendo al mínimo el riesgo de contaminación cruzada entre animales.

Además, el sistema incorpora una tecnología denominada InVent, desarrollada por ADF, que monitorea y estabiliza el nivel de vacío en cada pezonera durante el ordeñe. Esto permite un ordeñe más confortable y completo para la vaca, evitando presión excesiva sobre el pezón.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 15.24.22 La primera visita a Uruguay, en 2012, de James Duke.

¿De dónde procede esa tecnología y cuál es su posicionamiento actual en el mundo?

ADF Milking es una empresa originaria del Reino Unido, fundada en 2005 por James Duke.

En poco más de 20 años, la compañía se ha consolidado como líder mundial en tecnología de sellado automático post-ordeñe, con cerca de 3.000 instalaciones en más de 35 países.

La tecnología ha sido adoptada en sistemas lecheros de distintas escalas y realidades productivas, destacándose por su impacto en calidad de leche, salud animal y eficiencia operativa.

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¿Desde cuándo se ha implementado en Uruguay y cómo ha evolucionado desde entonces?

TamboPlus comenzó a operar con ADF en Uruguay en 2014. Desde entonces, se han vendido 17 sistemas en el país, trabajando con establecimientos de diferentes tamaños y perfiles productivos.

La experiencia en Uruguay ha sido muy positiva, con resultados concretos en reducción de mastitis, mejoras en calidad de leche y eficiencia en la rutina de ordeñe. Estas experiencias han sido fundamentales para validar la tecnología en Latinoamérica.

En los últimos meses, además, se ha generado un crecimiento muy importante en el interés por el sistema, impulsado tanto por los resultados obtenidos en los tambos que ya trabajan con ADF como por la incorporación de nuevas tecnologías como InVent.

Uruguay hoy representa un mercado estratégico para el crecimiento regional de ADF en Latinoamérica.

¿Hay, para el productor, exigencias a considerar a la hora de decidir la inversión?

Una de las grandes ventajas del sistema es su capacidad de adaptación. ADF puede instalarse sobre prácticamente cualquier marca o tipo de máquina de ordeñe.

El principal requisito técnico es que la sala cuente con retiradores automáticos, ya que el sistema se integra con esa operación para automatizar el proceso de sellado y limpieza.

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Considerando la variada escala de tambos en Uruguay y las distintas capacidades de inversión, ¿estamos ante un costo que pueda significar un obstáculo?

La realidad es que hoy existe una percepción de que este tipo de tecnología puede estar reservada únicamente para establecimientos de gran escala, pero la experiencia que hemos tenido en Uruguay demuestra lo contrario.

ADF es un sistema altamente adaptable, que puede instalarse tanto en un tambo familiar de 100 vacas como en establecimientos de miles de animales, integrándose a diferentes tipos y marcas de salas de ordeñe.

Más que analizarse únicamente como un costo, debe evaluarse como una inversión con retorno productivo y sanitario muy claro. La reducción de mastitis, la disminución de células somáticas, la mejora en la rutina de ordeñe y la mayor longevidad del rodeo generan beneficios económicos concretos para el productor, permitiendo recuperar la inversión en plazos competitivos.

Además, el acuerdo con Prolesa facilita el acceso a la tecnología mediante herramientas de financiación, acercando este tipo de innovación a productores medianos y pequeños que antes podían percibirla como inaccesible.

Los resultados en la salud del rodeo y los incrementos de ingresos de los productores obtenidos en Uruguay en los últimos años son justamente lo que está impulsando un crecimiento muy fuerte en el interés por el sistema.

Embed - ADF InVent - Cómo funciona

Sobre el convenio que han instaurado con Prolesa, ¿qué beneficios establece para los socios remitentes a Conaprole?

El acuerdo con Prolesa permite acercar la tecnología ADF a un universo más amplio de productores remitentes a Conaprole, ofreciendo condiciones de financiación y acompañamiento técnico que facilitan la incorporación del sistema.

La alianza también fortalece el proceso de difusión y validación de la tecnología dentro del sector lechero uruguayo, acercando soluciones innovadoras enfocadas en salud animal, calidad de leche y eficiencia productiva.

Testimonios de los productores de leche

Embed - Leandro Mattos Noya - Testimonio de cliente ADF del Establecimiento Agropecuaria Capurro

Embed - Juan Manuel - Testimonio de cliente ADF del Establecimiento Arazatí Guará

Embed - Alan Howe - Testimonio de cliente ADF del Establecimiento San Luis

Embed - César de León - Testimonio de cliente ADF del Establecimiento Los Robles