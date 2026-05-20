Granja Tres Arroyos afianza sus exportaciones a Hong Kong con un producto estrella en la gastronomía china

La compañía industrial Granja Tres Arroyos Uruguay concretó una nueva exportación del producto garra de pollo con destino en Asia, concretamente en Hong Kong , reanudando los envíos que inició hacia ese mercado tras la apertura sanitaria y comercial lograda durante el año pasado.

El 7 de abril de 2025 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) informaron que Uruguay había quedado habilitado por Hong Kong -territorio autónomo en China- para exportar hacia ese mercado carne aviar y subproductos. Se la considera una habilitación valiosa por sí misma y estratégica como señal para otros mercados.

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Las patas de pollo (o garras de Fénix) son muy populares en China, como plato frío, en sopa o guiso. En Guangdong y Hong Kong se las fríe o cuece al vapor antes de guisarlas con salsa de soja o azúcar. En Sichuan se incorpora al marinado anís estrella, ajo, canela y ají. Existen patas embolsadas en tiendas y supermercados como refrigerio, sazonadas con vinagre de arroz. Otro popular marinado es con arroz de vinagre, azúcar, sal y jengibre. En el sur de China se las cocina con maní en una sopa ligera (fuente: Siente Asia).

Federico Olariaga, gerente general de la industria avícola, informó a El Observador que el año pasado se enviaron tres contenedores (cada uno con aproximadamente 26 toneladas de garra de pollo), que este año se embarcaron otros dos y que está previsto el envío de dos más a corto plazo (se está desarrollando la gestión de producción).

"Estamos avanzando en el objetivo de seguir manteniendo el flujo con el cliente", señaló

Ya hubo también una exportación de un contenedor con ese mismo producto hacia Macao, informó.

La garra de pollo es un producto que no tiene un consumo considerable en Uruguay.

La frase

"En la cultura china nada se desperdicia y las garras de pollo son consideradas un manjar, se sirven en dim sum (tapeo), como snack o con una buena cerveza, son ricas en colágeno, ideal para piel, uñas y articulaciones"

Karinagao / Instagram

Granja Tres Arroyos: capacidad de faena para responder

La industria avícola con sede en Melilla, Montevideo, además de abastecer al mercado interno (es hoy el principal destino), exporta varios productos de carne aviar más -gallina liviana, cuarto de gallina y ala de gallina pesada, muslo común y el producto CMS- con destinos en mercados de Medio Orienta y África, principalmente.

La planta industrial tiene una capacidad de faena de 45 mil a 50 mil aves por turno cada día, con una capacidad suficiente como para responder del modo adecuado a una demanda creciente desde los mercados externos, sin alterar su aporte a los consumidores locales.

"Llegamos a faenar para exportar 320 mil aves a Venezuela y hoy estamos en 170 mil aves semanales", mencionó para dar cuenta de la mayor capacidad de faena disponible.

Tres Arroyos

Consolidación de Uruguay como proveedor confiable

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) informó que estos nuevos embarques se inscriben en un proceso iniciado en 2025, cuando Hong Kong habilitó la planta de Granja Tres Arroyos Uruguay para exportar a ese destino, tras la aprobación de los requisitos sanitarios y técnicos exigidos.

Destacó que la empresa registró un incremento del 25% en sus exportaciones durante el primer trimestre del año en comparación con igual período del año anterior.

Para CUPRA la reactivación de los envíos a Hong Kong refleja, además, el camino que la industria avícola uruguaya viene recorriendo en los últimos años para modernizar su cadena productiva y consolidar una corriente exportadora estable.

Este proceso, añadió, ha estado acompañado por iniciativas sectoriales como el Compromiso Nacional por la Avicultura, orientado a fortalecer la competitividad, la calidad y la proyección internacional del sector.

En ese marco, informó, recientemente culminó una auditoría integral de toda la cadena avícola, que abarcó desde la producción primaria hasta la industrialización, con el objetivo de validar y fortalecer los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad. Este tipo de herramientas resulta clave para el acceso y la permanencia en mercados exigentes, así como para la diversificación de destinos de exportación.

Estos avances ratifican el compromiso de la industria y de sus empresas con la apertura de nuevos mercados y la consolidación de Uruguay como proveedor confiable de productos avícolas a nivel internacional, concluyó CUPRA.