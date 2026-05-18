Conocer a los ganaderos de los pastizales, en un año especial, la propuesta para este jueves 21 en La Gringa

Como componente relevante en un conjunto de actividades que valorizan a los pastizales en Uruguay , este jueves 21 de mayo, desde la hora 9, se desarrollará una jornada titulada "Conociendo a nuestros ganaderos del pastizal" , en La Gringa, establecimiento ubicado en Colonia Palma, Artigas.

La organización está a cargo de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) y de Servicio de Inteligencia en Agronegocios (SIA).

Sucede, además, en un año especial, dado que 2026 fue designado como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

En su sesión plenaria del 28 de febrero de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución -respaldada por 33 Estados Miembros de todas las regiones del mundo- de declarar a 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, lo que refleja la importancia de los pastizales en la creación de un medio ambiente sostenible, crecimiento económico y medios de vida resilientes para las comunidades de todo el mundo.

image

Los organizadores

AUGAP, organización presidida por el Ing. Agr. Carlos María Uriarte y que nuclea a productores que desarrollan su actividad agropecuaria a campo natural a lo largo y ancho del país, se creó en 2014 a instancias de la Alianza del Pastizal y está integrada productores rurales que promueven la ganadería asegurando la conservación de este recurso e intentando mejorar la calidad de vida de productores y trabajadores.

SIA es una empresa de consultoría, creada en Artigas hace seis años por tres socios -los agrónomos Armand Ugón y Facundo Rodríguez Almeida y el médico veterinario Facundo Arbiza- con el objetivo de ayudar a los productores a generar sistemas más eficientes y más rentables.

bcef9d79-9c94-4237-a65b-4ad6805fbef3

El ejemplo de La Gringa en Artigas

El Ing. Agr. Armand Ugón informó a El Observador que el objetivo de la jornada es mostrar "un sistema netamente productivo, que se desarrolla en el norte del país, fue nuestra primera clienta y del cual tenemos muchos datos para presentar y para ver cómo se está desarrollando la producción en ese predio".

En un sistema productivo con base en el uso del campo natural, "en la seca de 2022 fue de los lugares más afectados, no llovió en el verano pero tampoco cuando llegó el otoño, en ocho meses cayeron apenas 200 mm y el sistema igual logró preñar bien, sin la necesidad de salir a malvender ninguna categoría, con un sistema que se recompuso muy bien luego de la sequía y ha logrado niveles productivos muy altos, con preñeces arriba del 90% y destetando terneros arriba de los 230 kilos", detalló.

El campo, añadió, es 88% natural y hay un 12% de pasturas perennes y verdeos, con raigrás, para complementar el sistema durante el invierno.

Armand Ugón recordó que cuando AUGAP trasladó a SIA seleccionar un sistema eficiente, con un manejo del campo natural óptimo, "pensamos en este lugar, incluso ahora para la preparación de la jornada estuvo el Ing. Agr. Marcelo Pereira, un referente en Uruguay en el tema campo natural, quien quedó sorprendido porque en una parte del campo natural hubo agricultura, con producción de arroz, hace 20 años y hoy se restableció ese campo existiendo una gran cantidad de especies".

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.45.20

Las actividades

La jornada comenzará con la presentación del establecimiento, su sistema productivo y todos los datos, para dar paso, luego, en el salón del pueblo Colonia Palma, a exposiciones de la empresa Timac Agro, de Marcelo Pereira (Instituto Plan Agropecuario) y del Ing. Agr. Eduardo Blasina (Blasina y Asociados).

WhatsApp Image 2026-05-18 at 12.45.21

Una foto de la resiliencia del campo natural

Por su parte, el Ing. Agr. Uriarte marcó a El Observador que AUGAP sigue trabajando para apuntalar la conmemoración del año de los pastizales y de los pastores, en este caso organizando una jornada "en conjunto con una empresa de técnicos, de ingenieros agrónomos jóvenes, SIA, con gran influencia en la zona, interactuando mucho con el personal de los establecimientos además de asesorar a los dueños, interviniendo en unas 60.000 hectáreas, en más de 20 establecimientos, principalmente en Artigas y Salto, pero también en Rivera y Cerro Largo y en algunos en Brasil".

"El foco de esta jornada va a ser la capacidad de resiliencia del establecimiento (La Gringa), tomando en cuenta lo que fue la última seca, siempre con el campo natural como principal factor", destacó.

Datos clave para quienes concurran

Para inscribirse (y estar la organización preparada para los almuerzos necesarios) hay que ingresar en este enlace y para ver cómo llegar al establecimiento La Gringa hay que utilizar este acceso.