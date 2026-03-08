La Tribuna del Agro: producir conservando en el "Año de los Pastizales y de los Pastores"

La Tribuna del Agro y un tema de alto valor: proteger a los pastizales en Uruguay.

La Tribuna del Agro en El Observador : "Los pastizales son el pilar de nuestra ganadería, parte de nuestra identidad ganadera y un factor clave para la resiliencia ambiental y productiva y en la competitividad de nuestra ganadería ", expresó Carlos María Uriarte , en una columna donde reflexionó desde su rol de presidente de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Por Carlos María Uriarte / @uriartec1 / (*), especial para La Tribuna del Agro en El Observador

Declarado por la UNESCO y la FAO, el 2026 es el “Año de los Pastizales y de los Pastores”. Una oportunidad única que el Uruguay no puede desaprovechar.

MANEJOS VETERINARIOS Federación Rural advirtió que la reputación de la carne uruguaya "corre peligro"

FUNDACIÓN BROU Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo: una fuerza invisible, esencial en la campaña

Un país como el Uruguay, cuya ganadería es principalmente pastoril, lo hace casi único en el mundo y debería aprovechar el momento para promover la visualización, tanto interna como externa, de esta característica que nos hace uno de los pocos países en el mundo que la tienen.

Aunque parezca mentira, demasiados ganaderos uruguayos desconocen de esta característica con que el destino nos ha bendecido y que nos hace únicos.

El Uruguay se encuentra en el corazón del llamado BIOMA PAMPA, un ecosistema de 1 millón 200 mil kilómetros cuadrados, que es de suma importancia para la producción de alimentos para la humanidad.

Más aún cuando se prevé un crecimiento de la misma de 2.000 millones de personas para el 2050.

image

La importancia de los pastizales para el Uruguay

Los pastizales son el pilar de nuestra ganadería, son parte de nuestra identidad ganadera.

Son un factor clave para la resiliencia ambiental y productiva, ya que antes una crisis hídrica son los últimos en morirse y los primeros en rebrotar.

Asímismo, son un factor clave en la competitividad de nuestra ganadería (resiliencia financiera) ya que permiten producir carne, lana y leche a bajo costo.

Nuestra ganadería pastoril sobre pastizales también se destaca por el cuidado del ambiente, principalmente a través de:

Ser un sumidero de carbono; los pastizales al absorber CO2 del aire ejercen un balance muy importante para las emisiones de gases de nuestros rumiantes.

Ser un factor fundamental para la conservación de la biodiversidad, tanto arriba como dentro de los suelos.

Ser clave para el mantenimiento de la calidad de nuestras aguas.

No menor es el efecto de los pastizales en la conservación de la cultura y las formas de vida de quienes han vivido desde hace mucho en el entorno de los pastizales.

Breve reseña histórica

Sin embargo, el área que ocupan los pastizales en nuestro país ha venido descendiendo drásticamente en los últimos 40 años.

En 1985 los pastizales naturales ocupaban aproximadamente el 75% de la superficie terrestre de nuestro país, en el 2024 apenas llegan al 57%.

image

Sin querer cuestionar las razones por las cuales se dio, entre 1985 y 2024 se perdieron 2,9 millones de hectáreas de pastizales naturales. Eso representa una pérdida del 22% de la superficie que existía en 1985, principalmente debido a la agricultura y a la forestación.

El área con agricultura pasó de 1,4 millones de hectáreas en 1985 a 3,4 millones de hectáreas en 2024, un aumento de más de 136%

La silvicultura pasó de 130.000 hectáreas en 1985 a 1,3 millones, multiplicándose su superficie 10 veces en 40 años.

image

Pero este cambio en el uso del suelo no fue homogéneo en todo el país, hubo regiones donde la agricultura colonizó más áreas, como por ejemplo el suroeste y litoral centro/sur, y otras donde lo hizo la forestación como el litoral, centro/norte y últimamente las sierras del este del país.

También aún hay zonas cuyo uso del suelo durante este periodo varió poco y sigue siendo prioritariamente pastoril, por ejemplo la cuesta basáltica del litoral norte.

En otros lugares del mundo, como la Amazonia, la expansión de la agricultura y/o la ganadería implica deforestación.

La realidad en Uruguay es diferente, los cambios productivos han implicado una despastizalizacion.

En otras palabras, podríamos decir que los pastizales son nuestra Amazonia.

Por otra parte, los pastizales a pesar de su importancia para nuestro país, no tienen ningún tipo de protección, como sí lo tienen los suelos, el bosque indígena, las áreas especialmente delimitadas como reservas, las lagunas costeras y ahora también los humedales.

Es hora de pensar en cómo podemos proteger a los pastizales antes de que desaparezcan.

Conclusiones

Tomando en cuanta todo lo anterior y en este año tan especial, desde AUGAP impulsamos las siguientes estrategias:

Promoción de buenas prácticas de manejo de los pastizales.

Mejora en la productividad y calidad de los pastizales.

Promoción y desarrollo de tecnologías asociadas que mejoren y complementen la productividad de los pastizales, a saber: control de malezas (por ejemplo Capín Annoni, Senecio, Toyo, etcétera); agua de calidad en cantidad suficiente; y vida del suelo: suplementación, etcétera.

Promoción de la sinergia con otros rubros: agricultura (suplementación) y forestación (sombra y abrigo).

Desarrollar un marco legal similar al existente para los montes nativos, pero sin multas ni prohibiciones, y en base a políticas de incentivos a través de la valorización de los servicios ecosistémicos que el pastizal brinda.

Por último, es importante destacar que los más de 200 ganaderos que conformamos AUGAP, no estamos contra ningún rubro en particular, estamos a favor de los pastizales.

(*): ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de AUGAP, expresidente de la Federación Rural (FR) y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)