La carne vacuna sigue liderando entre los rubros que generan mayores ingresos por exportaciones

Carne vacuna: sigue liderando en el ranking de productos de exportación de mayor incidencia en los ingresos al país.

Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos de divisas permiten los rubros principales son carne vacuna , celulosa y concentrado de bebidas (son los tres que pasaron la barrera de los US$ 100 millones), como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI , en este caso el de febrero.

En lo que va de 2026, con relación al mismo período de 2025, crecieron los ingresos por esos tres rubros y también por el siguiente del top ten que pertenece al sector agro, los productos lácteos, ocupando el cuarto lugar en el bimestre inicial del año.

Concluido el segundo mes del año, por las exportaciones de carne bovina se lograron US$ 453 millones, un 8% más que en igual lapso de 2025, con una participación del 23% en el total obtenido por todos los rubros.

En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 297 millones, un 12% más, con una participación en el conjunto de 15%.

En el tercer lugar aparece concentrado de bebidas, con US$ 132 millones, lo que significa una mejoría de 21% y una participación del 7%.

Entre los tres rubros explican el 45% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 1.989 millones –zonas francas incluidas–.

El contexto

En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Productos lácteos, US$ 121 millones, -19% y 6%.

Trigo, US$ 85 millones, 1% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 85 millones, 18% y 4%.

Colza y carinata, US$ 83 millones, 81% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 75 millones, 9% y 4%

Vehículos, US$ 69 millones, 34% y 3%.

Arroz, US$ 66 millones, -30% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) sobre 2025 y participación (%) en ingresos totales.

El podio en febrero: carne bovina arriba del todo

Con relación a febrero de 2026 la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo, el concentrado de bebidas está en el tercer escalón y los productos lácteos en el cuarto: carne vacuna US$ 239 millones, celulosa US$ 134 millones, concentrado de bebidas US$ 77 y productos lácteos US$ 52 millones.

En el segundo mes del año, comparando con febrero de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado creció 6%, la de celulosa aumentó 4%, la de concentrado de bebidas subió 20% y la de productos lácteos cayó 28%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, carne vacuna explica el 23%, celulosa el 13%, concentrado de bebidas 8% y productos lácteos 5 (entre los cuatro explican el 49% del total).

China, Brasil y la UE son los mercados del podio

China, con US$ 317 millones acumulados en el lapso enero-febrero y una participación del 16% en el total lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento interanual de 1%.

Le sigue Brasil, con US$ 308 millones, una participación de 15% y una baja de 5%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 290 millones, 15% de participación y un aumento de 12%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 232 millones, 12% de participación y un crecimiento de 6%.

En quinto lugar está Reino Unido, con US$ 89 millones, 4% de participación y una mejora de 91%.

El contexto que observó Uruguay XXI

En febrero las exportaciones totales (incluyendo zonas francas) alcanzaron los US$ 1.025 millones, lo que representa un aumento interanual del 9% respecto a febrero de 2025.

Acumulado 2026, en el primer bimestre del año, las ventas al exterior sumaron US$ 1.989 millones, marcando un crecimiento del 8% en comparación con el mismo período del año anterior.