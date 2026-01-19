El sector ganadero generó uno de cada tres dólares que ingresaron al país por exportaciones de bienes
El sector ganadero, el forestal y el agrícola, en ese orden, fueron los principales motores exportadores de Uruguay en 2025, concluyó un informe de Uruguay XXI
19 de enero 2026 - 5:00hs
Sector ganadero, pilar en las exportaciones de Uruguay, tuvo un año récord.
Foto: Juan Samuelle
El sector ganadero, el forestal y el agrícola, en ese orden, fueron los principales exportadores de Uruguay en 2025, con carne, celulosa y soja liderando en la interna de cada segmento, con base eso en el trabajo “Perfil Exportador 2025”, que integró el Informe Anual de Comercio Exterior del año elaborado por los profesionales de Uruguay XXI.
El sector ganadero, el forestal y el agrícola
En un conjunto de ingresos que alcanzaron los US$ 13.493 millones, con un 5% de crecimiento con relación a 2024, el sector ganadero generó ingresos por US$ 4.586 millones. Carne, ganado en pie y lácteos fueron los rubros más relevantes, en ese orden. Hubo 67 empresas exportadores y se generaron 17.496 empleos directos.
El sector forestal exportó por US$ 2.666 millones, con la celulosa por delante de madera y de papel y cartón, 52 empresas exportadores y 4.427 empleos directos.
En tercer lugar aparece, como se adelantó, el sector agrícola, con US$ 2.566 millones y el podio conformado por soja, arroz y malta, 82 empresas exportadores y 4.927 empleos directos.
Las participaciones en el total de ingresos
Sector ganadero 34%
Sector forestal 20%
Sector agrícola 19%
El contexto
Los ingresos totales por exportaciones de bienes señalados por Uruguay XXI para 2025 –US$ 13.493 millones– son un récord, superando la mejor marca anterior, lograda en 2022 con US$ 13.388 millones y dejando en tercer lugar al registro de 2024, con US$ 12.845 millones. Desde 2021, cuando por primera vez se superó la barrera de los US$ 10.000 millones, nunca se estuvo por debajo de los 11.000 millones.
Carne bovina, celulosa y soja: motores clave
En 2025, detalló Uruguay XXI, la carne bovina volvió a posicionarse como el principal producto de exportación del país, alcanzando su máximo histórico en términos de ventas al exterior con US$ 2.680 millones (suba de 33% con relación a 2024)
La celulosa, que había liderado el ranking en 2024, pasó al segundo lugar y registró una caída en el valor exportado con US$ 2.307 millones (baja de 9% con relación a 2024)
Este cambio se dio en un contexto de recuperación de la soja, que volvió a ganar dinamismo y se consolidó como el tercer producto exportado en el año con US$ 1.420 millones (suba de 18% con relación a 2024)
Las exportaciones de productos lácteos retomaron la senda de crecimiento con US$ 928 millones (suba de 14% con relación a 2024)
Recién en un quinto lugar aparece un rubro no específico del agro, concentrado de bebidas, con US$ 753 millones (- 5%).
El contexto
Uruguay XXI, para identificar al denominado núcleo exportador del país, informó que participaron en 2025 mil empresas -827 mipymes y 173 empresas grandes–; con 58.000 empleos directos; y 729 productos dirigidos a 163 destinos.
China fue el mercado de mayor relevancia y lo siguió Brasil
En 2025 China se mantuvo como el principal destino de exportación de bienes uruguayos con compras por unos US$ 3.493 millones, lo que implicó un aumento cercano al 12% respecto a 2024.
Brasil se ubicó como el segundo destino de exportación de bienes uruguayos, con ventas por unos US$ 1.964 millones, lo que implicó una caída cercana al 15% respecto de 2024.
La Unión Europea permaneció como tercer destino de las exportaciones uruguayas de bienes: las ventas al bloque alcanzaron unos US$ 1.835 millones, lo que implicó un aumento cercano al 2% respecto de 2024.
Las colocaciones hacia Estados Unidos, cuarto destino de exportación, totalizaron cerca de US$ 1.553 millones en 2025, lo que implicó un aumento de alrededor de 30% respecto de 2024.
Argentina volvió a ubicarse como el quinto destino de las exportaciones uruguayas en 2025, con ventas por unos US$ 549 millones, lo que implicó una caída cercana al 21% respecto a 2024.