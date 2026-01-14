La Federación Rural se pronunció sobre el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea

La Federación Rural (FR) informó que "valora positivamente" el anuncio del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) , vínculo que definió como "paso relevante para la inserción internacional del país y para la modernización del bloque".

En un contexto global que "exige competividad, sostenibilidad y apertura inteligente", indicó en un comunicado, "creemos firmemente que este acuerdo es bueno para todo el Uruguay".

"Abre oportunidades de desarrollo que trascienden al sector agropecuario y alcanzan a toda la economía nacional" , se añadió al inicio del documento.

Tras señalar que "el sector agropecuario uruguayo llega a esta instancia con fortalezas consolidadas" , se expresó que "el acuerdo abre oportunidades para ampliar mercados, atraer inversiones, incorporar tecnología y fortalecer cadenas de valor que generan empleo y desarrollo en el interior del país".

La FR puntualizó que "será fundamental avanzar en una implementación equilibrada, con reglas claras y previsibles, y con una coordinación efectiva entre gobiernos, instituciones y productores".

En el final del comunicado, entre otras consideraciones que se pueden ver a continuación, la gremial que preside Rafael Normey se puso a disposición para colaborar técnicamente en el proceso de implementación del acuerdo.

El comunicado de la FR