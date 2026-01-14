La Federación Rural se pronunció sobre el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea
"El sector agropecuario uruguayo llega a esta instancia con fortalezas consolidadas", afirmó la Federación Rural, sobre el acuerdo Mercosur - Unión Europea
14 de enero 2026 - 12:45hs
Federación Rural: se expresó sobre el acuerdo Mercosur-UE.
Foto: Juan Samuelle
La Federación Rural (FR) informó que "valora positivamente" el anuncio del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), vínculo que definió como "paso relevante para la inserción internacional del país y para la modernización del bloque".
Federación Rural: "Es bueno para todo el Uruguay"
En un contexto global que "exige competividad, sostenibilidad y apertura inteligente", indicó en un comunicado, "creemos firmemente que este acuerdo es bueno para todo el Uruguay".
"Abre oportunidades de desarrollo que trascienden al sector agropecuario y alcanzan a toda la economía nacional", se añadió al inicio del documento.
Tras señalar que "el sector agropecuario uruguayo llega a esta instancia con fortalezas consolidadas", se expresó que "el acuerdo abre oportunidades para ampliar mercados, atraer inversiones, incorporar tecnología y fortalecer cadenas de valor que generan empleo y desarrollo en el interior del país".
La FR puntualizó que "será fundamental avanzar en una implementación equilibrada, con reglas claras y previsibles, y con una coordinación efectiva entre gobiernos, instituciones y productores".
En el final del comunicado, entre otras consideraciones que se pueden ver a continuación, la gremial que preside Rafael Normey se puso a disposición para colaborar técnicamente en el proceso de implementación del acuerdo.