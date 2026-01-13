Dólar
/ REUNIÓN URGENTE

MGAP descartó la emergencia agropecuaria y anunció ocho medidas para apoyar a productores con déficit hídrico

El MGAP informó que las recientes lluvias mejoraron la situación hídrica y que por eso se definió no declarar la emergencia agropecuaria en este momento

13 de enero 2026 - 17:18hs
MGAP anunció medidas para productores perjudicados por el déficit hídrico.

MGAP anunció medidas para productores perjudicados por el déficit hídrico.

Juan Samuelle (archivo)

La postergación de pagos al Banco de Previsión Social (BPS), el permiso para pastorear al borde de rutas y caminos, una línea de crédito especial del Banco de la República (BROU) y el otorgamiento de créditos del Instituto Nacional de Colonización (INC) para inversiones en agua integran un paquete de medidas que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) instauró para apoyar a los afectados por el déficit hídrico.

Se entiende que, pese a las recientes lluvias, hay dificultades que persisten y por eso se diseñó un conjunto de medidas (ver la lista completa más adelante), no obstante "no hay una condición objetiva que permita la declaración de emergencia agropecuaria", afirmó Alfredo Fratti.

La mirada del Inumet

Según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), se destacó desde el MGAP, el déficit hídrico actual es diferente a sequías anteriores y se caracterizaría como un evento más acotado en su duración.

El ministro detalló las medidas que, señaló, fueron adoptadas tras una reunión especial en la que participaron integrantes de la institucionalidad agropecuaria y en la que se consideró un informe técnico específico sobre la realidad ya sobre el cierre de la quincena inicial de enero.

Adelantó que, además de lo dispuesto este martes 13, se siguen estudiando medidas, especialmente con foco en los muy pequeños productores agropecuarios del sector cría ganadera y en los productores del sector granjero.

Con relación a los productos de la horticultura, descartó que vaya a existir faltantes ni que haya suba de precios.

Por ahora no hay emergencia agropecuaria

Según la información técnica proporcionada a la fecha, informó el MGAP, las lluvias de la semana pasada mejoraron transitoriamente la situación hídrica, por lo que se definió no declarar, por el momento, la Emergencia Agropecuaria, aunque sí adoptar un conjunto de medidas y realizar un monitoreo continuo de la situación agroclimática.

Hay diversidad de impactos entre zonas, rubros y productores con mayores vulnerabilidades.

La región sur incluye las zonas más afectadas: Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José.

Hasta el momento, los rubros más afectados son la producción ganadera, la horticultura y la agricultura.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 17.02.13 (1)
Fratti, en la sede del MGAP, este martes 13 de enero.

Fratti, en la sede del MGAP, este martes 13 de enero.

Primer conjunto de medidas anunciadas por el MGAP

  • Se postergará el vencimiento de enero del aporte patronal rural al BPS
  • Se autorizará el pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales
  • El Instituto Plan Agropecuario (IPA) y el Programa Procría del ministerio están dando apoyo técnico y divulgación de buenas prácticas para que los productores ganaderos puedan enfrentar la situación actual de déficit hídrico
  • El INC está facilitando créditos e inversiones en agua para productores colonos
  • Se pondrán a disposición créditos de República Microfinanzas
  • Se pondrá a disposición una línea específica del BROU para enfrentar las consecuencias del déficit hídrico
  • Participación activa en la coordinaciones interinstitucionales para el suministro de agua para consumo humano y la producción familiar (con OSE y las intendencias)
  • Acuerdo con Dinagua para facilitar los trámites ante el Ministerio de Ambiente (MA) para el registro y autorización del alumbramiento de agua (pozos)
Embed - Situación climática verano 2026 y medidas de política.

Institucionalidad agropecuaria

El MGAP informó que durante la mañana de este martes 13 se reunió la institucionalidad agropecuaria y otros organismos del Poder Ejecutivo para trabajar en forma coordinada el diagnóstico y la evaluación de diversas medidas de política, para enfrentar la situación de déficit hídrico.

La actividad incluyó a jerarcas, técnicos y funcionarios de diversas unidades del MGAP, Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, INC, Instituto Nacional de Carnes, Instituto Nacional de Semillas, Instituto Nacional de la Leche, IPA, Unidad Agroalimentaria Metropolitana, además del INIA GRAS, Inumet y Dinagua del MA.

Se procura, se explicó, que las decisiones de política se basen en la mejor información disponible, por lo que se contó con reportes técnicos y de memoria institucional sobre eventos previos, las medidas de política aplicadas y la gestión de diversas situaciones de déficit hídrico anteriores.

