El MGAP presentó el Despacho de Tropa Digital, una herramienta obligatoria y relacionada con la garrapata

Desde marzo de este año será obligatorio , en los movimientos de ganado que lo requieran, realizar el denominado Despacho de Tropa Digital , una nueva herramienta sanitaria —ya operativa— que fue presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Se trata, se explicó desde dicha Secretaría de Estado, de un desarrollo tecnológico clave en el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata .

La presentación se realizó en conferencia de prensa y contó con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; del director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez; del director del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), Gabriel Osorio; y del coordinador técnico del desarrollo, Carlos Fuellis.

Marcelo Rodríguez destacó que el Despacho de Tropa Digital es el resultado de un trabajo sostenido desde el inicio de la actual administración, orientado a la digitalización de los procesos del Servicio Ganadero como forma de fortalecer los programas sanitarios y mejorar la presentación del país ante auditorías internacionales.

Agradeció especialmente a los equipos técnicos del MGAP, a la Unidad de Epidemiología, al SNIG y a los coordinadores de Sanidad Animal.

Subrayó que el despacho de tropa es una herramienta central para conocer la demografía animal y la situación sanitaria asociada a los movimientos, en línea con uno de los pilares de la gestión: la lucha contra la garrapata.

Carlos Fuellis presentó los aspectos técnicos del Despacho de Tropa Digital y explicó que la herramienta se apoya en la normativa vigente en materia de garrapata, basada en cuatro pilares:

La selección de predios según su estatus sanitario

La definición administrativa de zonas

El despacho de tropa

El control del tránsito animal

Objetivo: incrementar la sanidad animal

Señaló que el nuevo sistema, lanzado en diciembre de 2025 y con obligatoriedad plena a partir de marzo, busca incrementar el control sanitario para minimizar la dispersión del parásito, asegurando que todos los movimientos que lo requieran cuenten con su correspondiente despacho.

Recordó que, según datos del SNIG, en 2019 el 44 % de los movimientos que debían tener despacho no lo tenían, lo que evidenciaba la necesidad de contar con reglas más claras y herramientas digitales.

Uno de los cambios centrales que introduce el Despacho de Tropa Digital es el pasaje de una caracterización exclusivamente geográfica a una tipificación por establecimiento, basada en información epidemiológica.

De esta forma, los predios se clasifican como establecimiento seleccionado, en control, limpio o en erradicación, permitiendo aplicar controles más precisos, incluso para movimientos intradepartamentales, y responder a una demanda histórica del sector.

Explicó, además, que el sistema elimina el uso de formularios en papel, genera información sanitaria en tiempo real y establece una matriz de reglas que define automáticamente cuándo corresponde realizar un despacho, reduciendo errores y omisiones.

Los veterinarios de libre ejercicio acreditados pueden realizar todo el trámite en forma digital —tratamiento, certificación, firma, pago del timbre y respaldo documental—, mientras que el servicio oficial accede a información en línea para la gestión de despachos, controles oficiales, análisis de denuncias y actualización del estatus sanitario de los establecimientos.

El contexto

El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado, diseñado por el MGAP, fue presentado a fines de agosto de 2026 en la Torre Ejecutiva, donde en una de las placas informativas detrás del panel de expositores se denunció que esa adversidad sanitaria genera pérdidas por US$ 100 millones al año.

Fratti y un desarrollo "revolucionario"

En el cierre de la conferencia, el ministro Fratti destacó la importancia estratégica del Despacho de Tropa Digital para un país que aspira a mantenerse en los mejores mercados internacionales, subrayando la necesidad de reducir riesgos sanitarios y de residuos que puedan afectar las exportaciones.

Valoró el trabajo de los funcionarios del MGAP y definió la herramienta como un desarrollo “revolucionario”, que reduce burocracia, facilita los controles y posiciona a Uruguay a la vanguardia regional en sistemas sanitarios digitales.

Señaló además que el Despacho de Tropa Digital es un primer paso dentro de una hoja de ruta más amplia, que permitirá en los próximos años avanzar en la integración con otros sistemas, como VIGÍA y el desarrollo de una Planilla de Control Sanitario Digital, consolidando una plataforma sanitaria integrada.

Capacitaciones del MGAP

El MGAP anunció que desarrollará diversas actividades de capacitación y difusión con integrantes de los centros médicos veterinarios y de los servicios oficiales y con productores en todo el país, con el objetivo de acompañar la implementación de la herramienta antes de su obligatoriedad en marzo.

La agenda al momento

Miércoles 14 de enero - 19:30 - Agropecuaria Rocha

Jueves 15 de enero - 08:30 - Salón del Campus de la Udelar Salón B (edificio de ladrillo visto casi en La Virgencita) en Rivera

Jueves 15 de enero - 20:00 - Centro Médico Veterinario de Cerro Largo

Viernes 16 de enero - 10:30 - INIA Treinta y Tres

Miércoles 21 de enero - 19:30 - Oficina departamental del MGAP en Tacuarembó

Jueves 22 de enero - 09:00 - Oficina departamental del MGAP en Artigas

Jueves 22 de enero - 15:00 - Oficina departamental del MGAP en Salto

Viernes 23 de enero - 19:00 - Centro de Capacitación Agropecuaria de la SRRN, Ruta 3 km 312

Lunes 26 de enero - 19:30 - Rural de San Carlos

Martes 27 de enero - 10:00 - Centro Médico Veterinario de San Ramón

Martes 27 de enero - 19:30 - Agropecuaria de Lavalleja

Miércoles 28 de enero - 19:30 - Salón SUM de Ismael Cortinas

Fuente: MGAP