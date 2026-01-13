Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Agro / GANADERÍA

El MGAP presentó el Despacho de Tropa Digital, una herramienta obligatoria y relacionada con la garrapata

Desde marzo será obligatorio, en los movimientos de ganado que lo requieran, el Despacho de Tropa Digital, una nueva herramienta sanitaria del MGAP

13 de enero 2026 - 16:46hs
MGAP: la herramienta fue presentada este lunes 12 de enero.

MGAP: la herramienta fue presentada este lunes 12 de enero.

Fotos: MGAP

Desde marzo de este año será obligatorio, en los movimientos de ganado que lo requieran, realizar el denominado Despacho de Tropa Digital, una nueva herramienta sanitaria —ya operativa— que fue presentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata

Se trata, se explicó desde dicha Secretaría de Estado, de un desarrollo tecnológico clave en el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata.

La presentación se realizó en conferencia de prensa y contó con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; del director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez; del director del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), Gabriel Osorio; y del coordinador técnico del desarrollo, Carlos Fuellis.

Más noticias
Un Solo Uruguay prepara un nuevo 23E y lo hará en Gaetán.
CONCENTRACIÓN DE USU

Un Solo Uruguay apronta un nuevo 23E con el foco en la película de terror que viven los productores de Gaetán

Muhammad Ibrahim (izquierda), ingeniero agrónomo guyanés, llega a la Dirección General del IICA para el período 2026-2030, tras dos mandatos consecutivos del médico veterinario argentino, Manuel Otero.
ORGANISMOS

Muhammad Ibrahim sucede a Manuel Otero en el IICA: su misión para la agricultura de las Américas

Marcelo Rodríguez destacó que el Despacho de Tropa Digital es el resultado de un trabajo sostenido desde el inicio de la actual administración, orientado a la digitalización de los procesos del Servicio Ganadero como forma de fortalecer los programas sanitarios y mejorar la presentación del país ante auditorías internacionales.

Agradeció especialmente a los equipos técnicos del MGAP, a la Unidad de Epidemiología, al SNIG y a los coordinadores de Sanidad Animal.

Subrayó que el despacho de tropa es una herramienta central para conocer la demografía animal y la situación sanitaria asociada a los movimientos, en línea con uno de los pilares de la gestión: la lucha contra la garrapata.

Carlos Fuellis presentó los aspectos técnicos del Despacho de Tropa Digital y explicó que la herramienta se apoya en la normativa vigente en materia de garrapata, basada en cuatro pilares:

  • La selección de predios según su estatus sanitario
  • La definición administrativa de zonas
  • El despacho de tropa
  • El control del tránsito animal

Objetivo: incrementar la sanidad animal

Señaló que el nuevo sistema, lanzado en diciembre de 2025 y con obligatoriedad plena a partir de marzo, busca incrementar el control sanitario para minimizar la dispersión del parásito, asegurando que todos los movimientos que lo requieran cuenten con su correspondiente despacho.

Recordó que, según datos del SNIG, en 2019 el 44 % de los movimientos que debían tener despacho no lo tenían, lo que evidenciaba la necesidad de contar con reglas más claras y herramientas digitales.

Uno de los cambios centrales que introduce el Despacho de Tropa Digital es el pasaje de una caracterización exclusivamente geográfica a una tipificación por establecimiento, basada en información epidemiológica.

De esta forma, los predios se clasifican como establecimiento seleccionado, en control, limpio o en erradicación, permitiendo aplicar controles más precisos, incluso para movimientos intradepartamentales, y responder a una demanda histórica del sector.

Explicó, además, que el sistema elimina el uso de formularios en papel, genera información sanitaria en tiempo real y establece una matriz de reglas que define automáticamente cuándo corresponde realizar un despacho, reduciendo errores y omisiones.

Los veterinarios de libre ejercicio acreditados pueden realizar todo el trámite en forma digital —tratamiento, certificación, firma, pago del timbre y respaldo documental—, mientras que el servicio oficial accede a información en línea para la gestión de despachos, controles oficiales, análisis de denuncias y actualización del estatus sanitario de los establecimientos.

El contexto

El Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del Ganado, diseñado por el MGAP, fue presentado a fines de agosto de 2026 en la Torre Ejecutiva, donde en una de las placas informativas detrás del panel de expositores se denunció que esa adversidad sanitaria genera pérdidas por US$ 100 millones al año.

Fratti y un desarrollo "revolucionario"

En el cierre de la conferencia, el ministro Fratti destacó la importancia estratégica del Despacho de Tropa Digital para un país que aspira a mantenerse en los mejores mercados internacionales, subrayando la necesidad de reducir riesgos sanitarios y de residuos que puedan afectar las exportaciones.

Valoró el trabajo de los funcionarios del MGAP y definió la herramienta como un desarrollo “revolucionario”, que reduce burocracia, facilita los controles y posiciona a Uruguay a la vanguardia regional en sistemas sanitarios digitales.

Señaló además que el Despacho de Tropa Digital es un primer paso dentro de una hoja de ruta más amplia, que permitirá en los próximos años avanzar en la integración con otros sistemas, como VIGÍA y el desarrollo de una Planilla de Control Sanitario Digital, consolidando una plataforma sanitaria integrada.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 17.37.31 (1)

Capacitaciones del MGAP

El MGAP anunció que desarrollará diversas actividades de capacitación y difusión con integrantes de los centros médicos veterinarios y de los servicios oficiales y con productores en todo el país, con el objetivo de acompañar la implementación de la herramienta antes de su obligatoriedad en marzo.

La agenda al momento

  • Miércoles 14 de enero - 19:30 - Agropecuaria Rocha
  • Jueves 15 de enero - 08:30 - Salón del Campus de la Udelar Salón B (edificio de ladrillo visto casi en La Virgencita) en Rivera
  • Jueves 15 de enero - 20:00 - Centro Médico Veterinario de Cerro Largo
  • Viernes 16 de enero - 10:30 - INIA Treinta y Tres
  • Miércoles 21 de enero - 19:30 - Oficina departamental del MGAP en Tacuarembó
  • Jueves 22 de enero - 09:00 - Oficina departamental del MGAP en Artigas
  • Jueves 22 de enero - 15:00 - Oficina departamental del MGAP en Salto
  • Viernes 23 de enero - 19:00 - Centro de Capacitación Agropecuaria de la SRRN, Ruta 3 km 312
  • Lunes 26 de enero - 19:30 - Rural de San Carlos
  • Martes 27 de enero - 10:00 - Centro Médico Veterinario de San Ramón
  • Martes 27 de enero - 19:30 - Agropecuaria de Lavalleja
  • Miércoles 28 de enero - 19:30 - Salón SUM de Ismael Cortinas

Fuente: MGAP

Temas:

MGAP Garrapata Fratti Sanidad animal

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada
CONTAMINACIÓN

Tres playas de Montevideo superaron nivel de contaminación en primeros días de 2026 y ya son ocho en lo que va de la temporada

Ilustración del nuevo puente sobre el río Yaguarón acordado entre Brasil y Uruguay
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PREVIA

Nuevo puente entre Brasil y Uruguay en el río Yaguarón: los detalles de las obras para las que Transporte pidió autorización ambiental

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos