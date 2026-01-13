Un Solo Uruguay apronta un nuevo 23E con el foco en la película de terror que viven los productores de Gaetán

La realidad de los productores de Gaetán , un pueblo chico ubicado en Lavalleja, en la zona en la que se construirá la represa de Casupá, “es una película de terror en cámara lenta, es algo triste, cuesta creer que nadie los escuche, que nadie los ayude” , expresó Grizet Machado, vocera de Un Solo Uruguay (USU) .

Ese problema que tienen por delante 85 familias de esa localidad rural, explicó Grizet a El Observador, “es lo que nos motivó en el movimiento a realizar ahí este año el 23E, para que la situación de esa gente olvidada y descuidada tenga visibilidad”.

Ellos, añadió, “no tienen el acceso a los medios de comunicación que tienen quienes tomaron una decisión que los perjudica directamente, que los expulsa de la zona en donde eligieron vivir para producir o descansar en el caso de la gente jubilada, a muchos los están obligando a irse del medio rural para habitar en las afueras de una ciudad, en un asentamiento, los afectan económica y emocionalmente”.

USU realizó el lanzamiento del 23E de 2026 hace algunas semanas. El encuentro fundacional del movimiento sucedió el 23 de enero de 2018, en Santa Bernardina, Durazno. Posteriormente, hubo varias localidades escogidas como anfitrionas, siempre con un motivo especial, para ser sede de los encuentros. El de 2025, la última vez, se hizo en Piriápolis y el año anterior, por citar otro antecedente cercano, fue en Mal Abrigo.

"Se destruye un entramado social"

Los productores de Gaetán, señaló Grizet, son en su mayoría pequeños, con predios en general de pocas hectáreas, 10 o 20 hectáreas por ejemplo.

“Al sacarlos de su lugar se destruye un entramado social en una zona de campo que está poblada, eso se va a romper y es malo, más allá de las afectaciones medioambientales que tienen que ver con la represa que se va a hacer, eso nos preocupa, por supuesto, pero más nos preocupa la vida humana”, consideró la vocera de USU, que vive en Treinta y Tres.

El video que difundió USU

Comentó que hay gente jubilada que prefirió seguir viviendo en el medio rural, en algunos casos con familiares que siguen en la producción y en otros no, hay incluso un video en el que un joven cuenta que había decidido quedarse en el medio rural y ahora tiene este problema (ver el video a continuación), “es algo que le trunca su ilusión, esto le cambia su perspectiva de vida y nadie le da una solución eficiente”.

Embed

Entre los productores hay propietarios de sus predios y arrendatarios. A quienes se les dará una indemnización, lo que corresponde, “eso no es algo que le arregle las cosas”.

Incluso a quienes tienen una afectación parcial y se queden en el lugar se les vienen problemas: “No podrán hacer agricultura en los campos pegados a la represa, tampoco si tienen animales podrán usar esa agua como abrevadero… hay problemas por todos lados”.

En el conjunto de los casi 100 productores hay casos de predios donde viven dos personas y otros donde el núcleo familiar son de seis personas o más.

Preparan la proclama

El viernes 23 de enero, como es habitual, habrá actividades desde la mañana, por ejemplo un almuerzo entre los integrantes de USU y la gente de la zona, con la actividad principal desde las 18 y todo tendrá como cierre la lectura de la proclama anual del movimiento, luego de la participación de oradores especialmente invitados.

Se trata de una actividad abierta a todo público, sea cuál sea la actividad, sean o no gobernantes departamentales y nacionales, empresarios, docentes, comerciantes, industriales y productores… “esperamos a toda la gente que quiera ir porque ya con estar es una manera de que esta gente se siente un poco mejor, acompañada, entendida”.

Que la gente de Gaetán sea escuchada

Finalmente, Grizet reflexionó que “esto de la represa lo que hace es destruir un ecosistema humano y obviamente USU no puede estar ajeno al dolor que eso causa y no importa si es una familia, si son 85 o miles, nosotros tenemos que estar con ellos y ayudar a que se los escuche, es sumamente triste lo que les pasa”.