En un inicio de año histórico para la ganadería se mejoran todos los récords de precios

En un arranque de año histórico para la ganadería uruguaya , los precios de los ganados mejoraron los récords de 2022 y trepan semana a semana, de forma vertiginosa y la pregunta es dónde está el techo , con una industria frigorífica que tiene márgenes muy presionados pero sigue pujando por la escasa oferta de hacienda gorda.

Febrero cierra con nuevos máximos históricos que llevaron a los novillos a un promedio de US$ 5,59 por kilo en cuarta balanza según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Esta semana se llegaron a vender terneros por encima de US$ 5 el kilo por primera vez en la historia.

Las entradas son muy ágiles, en la semana, o de una semana para la otra.

Están “muy firmes los negocios, como ha sido la tónica las últimas semanas. Esta semana hemos subido quizás un escaloncito más corto que las anteriores. Yo veo una industria con una tendencia a buscar una estabilidad y un poco más rígida en los valores”, señaló Diego Arrospide, director de Escritorio Arrospide Negocios Rurales.

El operador destacó el momento excepcional que atraviesa la ganadería uruguaya. “Acá el principal estímulo que precisa el productor es el precio y eso hoy se está dando”, dijo.

“En los ganados livianos la ecuación cierra más con una venta para un corral que para un abasto”, apuntó el operador, que señala a las tendencias de demanda y de precio que llegan desde el mercado internacional como la clave.

“La industria pasa señales claras a los corrales de engorde, que están sumamente activos y con una demanda permanente de ganados pesados. Yo creo que el principal factor que hoy tiene el mercado es una certeza, que hay una demanda muy firme desde el exterior”, señaló Arrospide.

Carne vacuna firme arriba de los US$ 5.000

El precio de exportación lo confirma. El promedio de la semana pasada fue de US$ 5.156 por tonelada, y en los últimos 30 días de US$ 5.390, firme arriba de los US$ 5 mil.

Faena apenas arriba de las 40 mil cabezas

La faena de vacunos fue de 40.927 cabezas la semana pasada, 15% menos que la anterior, pero aún así un buen dato considerando los feriados por Carnaval.

En los próximos días se retiran las cuadrillas kosher que están operando en algunas plantas y los grupos frigoríficos brasileños regulan la actividad por lo que la faena tiende a reducirse “y seguramente la industria pueda lograr alguna estabilidad en los valores”, consideró el operador.

Quien tiene ganado gordo terminado no especula.

“Salvo alguna inestabilidad geopolítica que siempre está y haga un cambio drástico, todo parece indicar que vamos a encaminarnos a un año sumamente bueno para la ganadería”. Cómo capitalizar este buen momento es uno de los desafíos.

Mercado ganadero: la reposición en llamas

El mercado de reposición también está en llamas.

Esta semana por primera vez en la historia se vendieron terneros livianos arriba de US$ 5 por kilo en el remate de Pantalla Uruguay, que promedió US$ 4,07 por kilo cuando nunca se habían cruzado los US$ 4.

En remate de Lote 21 este jueves los terneros también mostraron un empuje de valores de 7,5% hasta un promedio de US$ 3,95 por kilo.

En la última grilla de ACG esa categoría dio un salto de 21 centavos en el promedio semanal, de US$ 3,67 a US$ 3,88 por kilo.

Para Arrospide el clima va jugando su partido. Puede tener incidencia en la oferta y en el atraso de las preparaciones para las pasturas, con muchos productores que todavía no han podido plantar las avenas. “De todas formas, seguimos con un buen escenario, acá en el sur el forraje todavía no es un problema. El problema principal son las aguadas”.

“El país viene rodando con un buen escenario ganadero. El productor es consciente y realmente el año pasado algo pudo aprovechar y este es el año de poder capitalizarlo. Esperemos que todo eso se pueda cumplir”, enfatizó.