El MGAP amplió la lista de departamentos considerados en las medidas de apoyo por el déficit hídrico

MGAP: llevar lotes de vacunos a pastorear al costado de rutas y caminos está habilitado ya en 12 de los 19 departamentos del país.

La extensión del área del territorio nacional en la que los productores ganaderos pueden llevar a sus animales a pastorear al costado de las rutas nacionales y caminos rurales es una de las medidas dispuestas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , que este miércoles 18 actualizó las medidas de apoyo por el escenario de déficit hídrico.

De momento, se informó desde el MGAP tras una consulta de El Observador, siguen sin estar dadas las condiciones para decretar un estado de emergencia agropecuaria por sequía, no obstante, se indicó, existe un monitoreo constante , día a día se remarcó.

Con relación a la medida indicada, a la zona antes autorizada con pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales de los departamentos Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Treinta y Tres, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja y Rocha se incorporan los departamentos de Montevideo y Soriano .

En el ítem asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por déficit hídrico ubicados en Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo" se extiende a los departamentos de Soriano, Flores, Durazno y Treinta y Tres , con base en el siguiente detalle:

Categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas al 30/6/2025 US$ 55 por vaca o novillo, US$ 35 por ternero/a y vaquillonas 1 a 2 años, US$ 15 por ovino y US$ 75 por vaca lechera, al momento del perfeccionamiento del crédito, con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Hasta el 30 de junio de 2026 no se exigirá el pago de capital, debiendo cancelar únicamente los intereses generados hasta ese momento; el capital se pagará en dos cuotas: el 40% del capital, más los intereses correspondientes, con vencimiento el 31 de octubre de 2026, y el 60% restante del capital, más intereses correspondientes, se pagará al 30 de abril de 2027; la tasa de interés contará con una bonificación de 0,25 puntos.

MGAP - Desarrollo Rural - ANDE

Se extienden las medidas específicas para productores/as familiares de hasta 100 hectáreas Coneat 100 implementadas por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, quedando comprendidos los departamentos Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha, con base en dos ejes:

1) Generación de una línea especial para la atención de déficit hídrico del Programa Microcrédito Rural (PMR), disponible en los Comité de Crédito Locales, hasta $100.000 por unidad productiva familiar a una tasa efectiva anual de 15% y plazo de hasta 24 meses. Las características son: destino del crédito productivo para producción agropecuaria, reinicio de ciclo productivo, alimentación para animales, etcétera (se excluye compra de animales) y mejoras de agua para el predio; forma de pago mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual (según sistema de producción); período de gracia de hasta 6 meses; esta línea no impide acceder a otras líneas regulares del PMR.

2) La DGDR y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) pusieron a disposición una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación, disponible para organizaciones de productores, con un préstamo de hasta US$ 1.000 por productor. Es para productores familiares (lo no registrados pueden regularizar eso en el momento), no debiendo tener incumplimientos previos con el MGAP. Las características del fondo son: destino del crédito productivo, alimentación animal; plazo del crédito, 12 meses; forma de pago, un solo pago al vencimiento del plazo; tasa efectiva anual, 3% (incluye un 1% destinado a apoyar la gestión administrativa a cargo de las organizaciones locales).

República Microfinanzas

También teniendo como marco la actualización de medidas, se amplía la línea de crédito de República Microfinanzas para el sector ganadero afectado por el déficit hídrico, quedando comprendidos los departamentos Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.