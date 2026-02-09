Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
cielo claro
Martes:
Mín  22°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Agro / MISIÓN OFICIAL

El balance del ministro Fratti sobre la misión oficial en China y la lista de logros que destacó

Las gestiones para habilitar la exportación a China de carne aviar, cálculos biliares bovinos y nueces pecán son algunos de los logros que destacó Fratti

9 de febrero 2026 - 11:15hs
Fratti saluda a Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

Fratti saluda a Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

Foto: MGAP

Los progresos para iniciar la exportación desde Uruguay a China de carne aviar, cálculos biliares bovinos y nuez pecán son algunos de los logros de la reciente misión oficial, encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, según un primer balance realizado por Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Misión oficial: "La más fructífera"

Según reportó el ministerio, con base en información de Presidencia de la República, Fratti calificó de exitosa la misión oficial a la República Popular China, que concluyó el sábado 7 de febrero.

“Es por lejos la más fructífera” que Uruguay ha logrado, afirmó.

Más noticias
Salvador Ferrer, CEO de Nobilis, en Agro en Punta 2026.
AGRO EN PUNTA

Salvador Ferrer, CEO de Nobilis, habló en Agro en Punta sobre el valor de conectar dos mundos

La Tribuna del Agro y un tema de alta relevancia: el gasto público.
OPINIÓN

La Tribuna del Agro: el gasto público y la palabra

Considerando las expectativas que había "nos llevamos el 80% culminado", detalló.

Añadió que hay negocios concretados en varios rubros e interés por profundizar la relación comercial en otros segmentos del sector agroindustrial.

Laboratorio de China en Uruguay y el tema pesca

Fratti sostuvo que hay interés en China por instalar un laboratorio en Uruguay, dedicado al procesamiento de esos productos de origen uruguayo destinados a exportar al gigante asiático, así como productos que procedan desde Argentina y Brasil.

Resaltó, en especial, el memorando de entendimiento firmado en el sector pesquero: “Que yo sepa, es la primera vez que Uruguay hace un acuerdo de este tipo a nivel internacional para tener colaboración, y es posible que tengamos un barco de investigación”.

Caballos deportivos y pura sangre

El jeraraca informó, además, que el sector privado concretó la exportación, para mayo, de caballos deportivos a China, tras una reunión facilitada por el secretario de Estado, quien mantuvo contactos con la Cámara de Comercio Uruguay-China para concretar además la exportación de equinos de pura sangre a Hong Kong.

“Las expectativas siguen siendo muy buenas, estamos esperando concretar la exportación de embriones y (el proyecto) de parques gemelos”, sostuvo el ministro, en alusión a un programa de cooperación económica y comercial bilateral de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

“No me voy a referir a los más de 20 acuerdos por institución y universidades, sino a los logrados en el sector del agro, que sigue siendo el más importante en las exportaciones. Esta visita ha sido un avance significativo en ese aspecto”, manifestó.

Lo que dijo Fratti a Presidencia de la República

Embed

Temas:

Fratti China Uruguay exportaciones

Seguí leyendo

Las más leídas

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase
EDUCACIÓN

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase

Un ómnibus embistió a una mujer en el Centro.
ACCIDENTE

Una mujer de 77 años está grave tras ser embestida por un ómnibus en Montevideo; el conductor se encuentra detenido

Cartel en Montevideo. Archivo
TRÁNSITO

Con el respaldo de intendentes blancos, diputados de la oposición preparan proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 8 de febrero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos