/ Agro / AGRO EN PUNTA 2026

El año de los pastizales y los pastores en Agro en Punta, fotos premiadas y un conversario sobre un tema clave

Agro en Punta fue sede de un conversatorio sobre campo natural y desarrollo sostenible y dieron los premios del concurso fotográfico sobre pastizales y pastores

7 de febrero 2026 - 11:49hs
INAC y su propuesta en el stand de Agro en Punta: las fotos que muestran el valor de los pastizales y los pastores de Uruguay.

INAC y su propuesta en el stand de Agro en Punta: las fotos que muestran el valor de los pastizales y los pastores de Uruguay.

Fotos: Juan Samuelle / INAC

En la jornada final de Agro en Punta 2026, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, se desarrolló el conversatorio sobre campo natural y desarrollo sostenible, organizado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en el marco de las conmemoraciones del Año Internacional de los Pastizales y Pastores.

Dicha celebración, establecida para 2026 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tiene a Uruguay y a Mongolia como países líderes en la gestión conmemorativa.

La señala actividad en Agro en Punta Expo & Business -cuya tercera edición se cumplió del 4 al 6 de febrero- contó con el respaldo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), del Ministerio de Ambiente (MA) y el Instituto Plan Agropecuario (IPA), y se desarrolló a sala llena.

DSC_0157

El rol estratégico del campo natural

El panel del conversatorio, denominado "El rol estratégico del campo natural en el desarrollo sostenible: una mirada integral", estuvo compuesto por Gustavo Garibotto (MGAP); Estela Delgado (MA); Santiago Scarlato (IPA); la productora Estefanía Damboriarena; y Gianni Motta (de la gerencia de Sostenibilidad del INAC).

conversatorio3
conversatorio2

Miradas sobre el pastizal y los pastores

Al finalizar el conversatorio fueron premiadas las 20 fotografías seleccionadas, con base en distintsa categorías, en el concurso realizado por Alianza del Pastizal y el INAC para conmemorar este año, al campo uruguayo y a sus productores.

La propuesta se tituló "Miradas del pastizal: ganadería y biodiversidad".

Las fotografías fueron exhibidas durante Agro en Punta en el stand del INAC y los autores premiados recibieron su reconocimiento luego del conversatorio realizado para abordar el rol del campo natural en el desarrollo sostenible de nuestro país.

DSC_0148
DSC_0151

Los ocho primeros premios del INAC

Categoría Paisajes Ganaderos

  • Aficionados- María Noel Carrera
  • Profesionales- Fiorella Torres

Categoría Ganado y Biodiversidad

  • Aficionados- Celia Curuchet
  • Profesionales- Milay Chaves

Categoría Trabajadores Rurales

  • Aficionados- Belén Pérez
  • Profesionales- Javier Bauhoffer

Menciones especiales Pastizales del Sur

  • Aficionados- Natalia Bibbó
  • Profesionales- Sabrina Guzmán
DSC_0150
DSC_0152

La lista de los reconocimientos y las fotos

ganadores-_concurso-fotografia

Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Uruguay, como se adelantó, colidera las acciones que se desarrollarán durante 2026 para la celebración de las Naciones Unidas que tiene el objetivo de concientizar sobre el papel fundamental que desempeñan los pastizales y los pastores en la seguridad alimentaria, la adaptación y mitigación del cambio climático, la salud de los ecosistemas y las economías nacionales y locales.

Según se señaló desde el INAC, Uruguay destaca este año el valor de los pastizales en la seguridad alimentaria global, la resiliencia climática, la diversidad cultural y ambiental de los pueblos.

Los pastizales tienen una profunda relación con la identidad nacional, se destacó.

Para Uruguay este año internacional representa mucho más que una conmemoración, representa su historia, su identidad colectiva y la forma en que como nación aprendió a relacionarse con el territorio, con la naturaleza y con quienes la trabajan día a día.

Uruguay nació literalmente sobre el campo natural, se afirmó.

INAC resaltó la importancia de la ganadería para el desarrollo del país y del campo natural uruguayo como base de la producción ganadera nacional a través de la ganadería mixta (bovinos y ovinos), que alcanza al 70% de los establecimientos agropecuarios del Uruguay y representa a un 60% de quienes trabajan en el sector agropecuario: casi un tercio son mujeres, cuya contribución (muchas veces invisibilizada) es esencial para la continuidad de la vida rural y el funcionamiento del sector.

Cuando se habla de campo natural se habla de Uruguay, de seguridad alimentaria, de exportaciones, de empleo rural, de cohesión social y, sobre todo, de responsabilidad ambiental, destacó el INAC, con relación a una conmemoración coordinada entre la FAO, el MGAP, el instituto cárnico y otras organizaciones locales.

Embed - INAC 2026 AÑO INTERNACIONAL DE LOS PASTIZALES Y PASTORES
