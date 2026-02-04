Lo que promueven en Agro en Punta, sobre cómo producir en el campo, "los guardianes de los pastizales"

“En Uruguay todos los que trabajan en el campo, no solo los productores, debemos seguir esforzándonos en producir conservando” , afirmó Cecilia Larrechea, integrante de la mesa de gobernanza de la Alianza del Pastizal , donde representa a los 250 productores que conforman la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (Augap) , entidades que participan en Agro en Punta 2026 .

Augap y la Alianza del Pastizal participan en Agro en Punta 2026, promoviendo actitudes que entienden sus autoridades e integrantes son fundamentales para cuidar un recurso de alto valor para el ambiente y la gente de todas las comunidades, sean urbanas o rurales: el campo natural.

“Es un tesoro que tenemos y que, nos da mucha pena, no siempre protegemos del modo que corresponde”, reflexionó.

Augap es una asociación creada en 2014 que, indicó, “con mucho entusiasmo” participa con un stand de gran porte en Agro en Punta (desde este jueves 4 al viernes 6 de febrero), exposición de la que ha sido parte desde el año fundacional: “Para nosotros ser parte de todo esto es muy útil, nos permite llegarle a mucha gente, es realmente importante”, añadió.

“Es un orgullo –señaló– que nos vean desde la organización de Agro en Punta como lo que somos, guardianes de los pastizales”.

Sobre la misión y visión de estos productores y las entidades que los nuclean, resumió que “es producir conservando el campo natural, la biodiversidad y los productos ecosistémicos”.

El campo natural "guapea solo"

“Estamos representados por productores que defienden eso en todo el Uruguay, promovemos un cambio en el uso del suelo, queremos avanzar más hacia un uso respetuoso, por ejemplo cuando hay un desarrollo de un macizo forestal pretendemos que haya una actividad de silvopastoreo, o cuando hay que aplicar un producto como glifosato hacerlo de la manera adecuada, hay muchas cosas que se pueden hacer con solo entender cuánto valen para todos”.

También, destacó, “promovemos el bienestar animal y el afincamiento de las familias en el medio rural, para lo cual es fundamental apoyar a las escuelas rurales, nos preocupa mucho que se hagan las cosas de tal manera que la mujer siga presente en el medio rural, que estén así los niños en el medio rural y que se puedan educar en ese ámbito, cuando cierra una escuela rural nos duele muchísimo, hay que hacer más entre todos para evitarlo”.

Otro tema que les genera inquietud, por lo cual se lo señala constantemente desde Augap, es el crecimiento del Capim Annoni en Uruguay, una maleza invasora perenne de alta peligrosidad que afecta la productividad de los campos naturales, “una maleza que compite mucho y genera mucho daño”.

“Todo lo que hacemos estos productores es bueno para todos, por eso nos parece fundamental que trascienda que cuidamos, y estimulamos a que otros lo hagan, el recurso agua, el recurso campo natural, en definitiva esos tesoros que tenemos como país, que a veces no nos damos cuenta y precisamos que alguien desde el exterior venga a hablarnos de la perla negra que Uruguay tiene con su campo natural”, expresó.

Se necesita, comentó, “un poco más de apoyo del gobierno, de las instituciones públicas, para regular el uso del campo natural y protegerlo, ya hay buenos pasos dados, la forestación y la agricultura están reguladas, eso es muy bueno, pero en realidad el campo natural guapea solo tratando de defenderse como puede”.

Año Internacional de los Pastizales y los Pastores

Este año, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “Año Internacional de los Pastizales y los Pastores” –con Uruguay como país colíder en las acciones tras un mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)–, “es un momento muy bueno para avanzar en el respeto y cuidado del campo natural, algo que la Alianza del Pastizal hace desde hace 20 años, con Augap como grupo de productores que salió de esa alianza”.

La Alianza del Pastizal, presente en el stand de Augap, es una iniciativa de cuatro países (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), “que trata de contagiar la importancia de producir conservando”.

“En este lugar, Agro en Punta, que es un espectáculo que exista, es visibilidad para nuestras instituciones y sus iniciativas, es fundamental llegar más a todos los productores, para formar conciencia del valor de cuidar los pastizales, pero también a las aves… que con su sola presencia y con sus comportamientos indican si estamos haciendo bien o no las cosas en nuestros campos”.

Es, admitió, “un tema apasionante, nos da mucho gusto sembrar esa semilla del cuidado en los niños, fundamentalmente”.

Los productores que quieran vincularse para ser asesorados sobre los múltiples beneficios que tiene adoptar prácticas correctas, mejorando lo que hacen, pueden comunicarse al celular 099 850 808 para gestionar la recepción de un formulario, que en el caso de Agro en Punta está disponible hasta este viernes 6 en el stand, donde se difunde además un código QR para iniciar el vínculo.

Alianza del Pastizal

Alianza del Pastizal, cuyo lema es “para conservar la biodiversidad” y de la cual es parte Augap, acciona en los países del Mercosur promoviendo un manejo de los pastizales del Cono Sur de forma sostenible, para conservar y recuperar su patrimonio biológico, económico y cultural”.

A modo ilustrativo sobre el impacto que ha ido generando, se informa en Agro en Punta que tras el inicio de actividades en 2006 hay más de un millón de hectáreas con manejo sostenible, más de 290 especies de aves refugiadas, más de 800 productores siendo parte de la alianza y más de 1,5 toneladas de carbono almacenados por hectárea.

En el stand institucional que comparte con Augap se informa sobre el Indicador Triple Impacto (ICP) que permite cuantificar la contribución que hace el establecimiento rural a la conservación de los pastizales naturales y se puede descargar el Manual de Prácticas Rurales Asociadas a ese índice.