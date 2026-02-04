El detalle de los remates ganaderos programados para realizarse durante Agro en Punta 2026

Segmentada en varias propuestas destacadas, la actividad de remates volverá a ser protagonista en Agro en Punta , cuya tercera edición se desarrollará desde este miércoles 4 al viernes 6 de febrero, en el Centro de Convenciones de Punta del Este .

En la exposición considerada cono un hub regional de agronegocios e inversión de Uruguay y del Cono Sur participarán, con ofertas especiales, los consorcios Plazarural y Pantalla Uruguay, pero también habrá comercialización de genética premium en las razas bovinas Angus y Hereford y en la equina Criollos.

Lucia Perdomo, presidenta de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), expresó a El Observador que estar presentes en Agro en Punta, para la Sociedad de Criadores, "es de suma importancia, vemos que se consolida la feria de Agro en Punta, un evento que va por el tercer año y que realmente es de una relevancia muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, son muchos los visitantes que van de nuestro país y del exterior, motivados por una agenda muy interesante, con temas muy desafiantes para el momento que vive nuestro país".

Consultada sobre la actividad de comercialización de animales, añadió: "Es un momento muy bueno para poder apostar e invertir en lo que es genética".

"En el evento de la mañana con el consorcio Plazarural se van a comercializar animales Hereford de calidad, diferentes a lo que vemos habitualmente en otras pantallas, es una oferta muy interesante, y en cuanto al remate que tenemos en conjunto con Criollos, en la tardecita, es un remate de elite, donde se encuentran animales de una genética superior que no es fácil de conseguir habitualmente en los remates, Madres de Punta es una excelente oportunidad para poder hacerse de genética diferente y de mucha calidad".

Remates ganaderos en Agro en Punta 2026

Miércoles 4

Ese día, desde la hora 12, se desarrollará el Remate 315 de Plazarural – Hereford de Punta, desde Agro en Punta en Maldonado.

La oferta se integró con 4.043 vacunos distribuidos en 69 lotes.

El evento será transmitido en vivo por CRTV, por Internet en www.plazarural.com.uy, y a través de redes sociales.

Toda la oferta cuenta con el respaldo financiero del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), con plazos de 90, 120 y hasta 180 días con crédito concedido.

Orden de ventas

480 terneros

894 novillos de 1 a 2 años

55 novillos de 2 a 3 años

31 novillos mayores de 3 años

219 vacas de invernada

124 terneras

41 terneros y terneras

522 vaquillonas de 1 a 2 años

200 vaquillonas de más de 2 años

495 vientres preñados

166 vientres entorados

816 piezas de cría

Miércoles 4

Con las ventas a cargo de los escritorios Zambrano & Cía y MegaAgro, en la tarde de ese día en el Centro de Convenciones de Punta del Este se hará el remate Madres de Punta, emprendimiento de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay (SCHU), en esta instancia junto con la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU).

Para ver el catálogo hay que ingresar en este enlace.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hereforduy/status/2016270038815199697&partner=&hide_thread=false REMATE MADRES DE PUNTA



¡CATÁLOGO DISPONIBLE!https://t.co/XTmpsl8heD



Criollos y Hereford se encuentran en una jornada que reúne genética, trabajo y años de selección.

Cada cabaña aporta su historia, su forma de producir y su compromiso con la calidad.



CRIOLLOS

CRIOLLOS

Don Luis · Don…

Jueves 5

Ese día, desde la hora 10, se ralizará el Remate 316 de Plazarural – Especial Angus, desde Agro en Punta en Maldonado.

La oferta considera 5.358 vacunos distribuidos en 102 lotes.

El evento será transmitido en vivo por CRTV, por Internet en www.plazarural.com.uy, y a través de redes sociales.

Toda la oferta cuenta con el respaldo financiero del BROU, con plazos de 90, 120 y hasta 180 días con crédito concedido.

Orden de ventas

1.284 terneros

947 novillos de 1 a 2 años

223 novillos de 2 a 3 años

35 novillos mayores de 3 años

159 vacas de invernada

534 terneras

226 terneros y terneras

576 vaquillonas de 1 a 2 años

123 vaquillonas de más de 2 años

926 vientres preñados

33 vientres entorados

274 piezas de cría

18 vientres pedigree

Viernes 6

Pantalla Uruguay rematará ese día, desde la hora 8.30, con el apoyo financiero de banco Itaú.

Viernes 6

Ese día, a la hora 20.30, comenzará la edición 21 del remate Gala Angus, de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (SCAAU), en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Rematará Zambrano & Cía y financiará Scotiabank.

Para ver el catálogo hay que ingresar en este enlace.

Descargue el catálogo y preoferte

21° Remate Gala Angus

15 vientres Angus Elite

4 Paquetes de embriones

120 Dosis de semen

21° Remate Gala Angus

15 vientres Angus Elite

4 Paquetes de embriones

120 Dosis de semenhttps://t.co/ByORHoVvzd

Más detalles en

Un mundo sin vacas

En el variado programa de actividades que habrá en estos tres días sobresale el estreno en Uruguay del largometraje World Without Cows (Un mundo sin vacas), que se exhibirá a la hora 18.30 de este miércoles 4 de febrero, día inicial de Agro en Punta Expo & Business, en el auditorio principal del Centro de Convenciones de Punta del Este.

El trabajo invita al público a acompañar el viaje global de Michelle y Brandon, quienes recorrieron el mundo durante tres años en busca de respuestas a la pregunta: “¿Estaríamos mejor en un mundo sin vacas?”.

Este documental analiza la dependencia de las vacas en diversas regiones del mundo, los desafíos de alimentar a una población en constante crecimiento, la importancia de la proteína animal y la compleja relación entre los bovinos y el medio ambiente, incluyendo su impacto en la biodiversidad, la salud del suelo y la captura de carbono.