El Banco de Seguros consolida su liderazgo en seguros agropecuarios y prepara nuevas coberturas para el sector

Con una participación cercana al 70% del mercado, el Banco de Seguros del Estado (BSE) se posiciona hoy como líder absoluto en seguros agropecuarios en Uruguay . Actualmente, su cobertura alcanza a más 2.000 productores y cubre una superficie agrícola de 870.000 hectáreas , considerando cultivos de invierno y de verano, con una expansión que ha sido significativa en la última década. En 2016 el área asegurada era de 650.000 hectáreas, lo que implica un crecimiento de casi 34% en diez años , con un impulso particularmente marcado en los últimos cinco años.

Ese liderazgo conlleva un doble desafío: responder de forma eficiente a las necesidades de los productores y mantenerse a la vanguardia en un contexto cada vez más exigent e para el sector, atravesado por una mayor volatilidad climática y de precios, y por problemáticas estructurales del sector como los ataques a ovinos.

En este escenario, Andrés Grunert, supervisor a cargo del Área Comercial del Departamento Agronómico del Banco de Seguros del Estado, conversó con El Observador sobre la actualidad del negocio y puso foco en el rol estratégico de los seguros para la continuidad y sostenibilidad económica de los productores agropecuarios.

“El BSE diseña coberturas teniendo en cuenta los riesgos específicos que enfrentan los distintos sistemas productivos, generando seguros acordes a esas realidades. Nuestras coberturas son demandadas tanto por un productor de soja de 30 hectáreas como por uno de 20.000 hectáreas y logran adaptarse a las necesidades de cada uno ”, sostuvo.

En línea con ese enfoque, Grunert detalló que el BSE tendrá una participación activa en Agro en Punta, donde auspiciará tres foros del evento, centrados en el rol del agro como impulsor del crecimiento económico. Además, acompañará el remate de Pantalla Uruguay, en el que todo el ganado contará con cobertura del BSE.

Además, el ingeniero agrónomo adelantó que el BSE evalúa nuevas herramientas de cobertura.

Entre las novedades, trabajan en un seguro paramétrico para heladas en cítricos, basado en mediciones satelitales de temperatura, y un fortalecimiento de las garantías de rendimiento en agricultura para productores con mayor permanencia y trayectoria dentro del sistema, ofreciendo mejores coberturas a quienes se mantienen asegurados.

Esto se suma a una serie de innovaciones y productos que viene sumando el banco, como el desarrollo del primer seguro integral ovino del país, que incluye cobertura por ataques de predadores, incluso perros.

El BSE atiende a productores de todos los tamaños y rubros. ¿Cómo logran dar cobertura a realidades productivas tan distintas dentro del agro y cuáles son los servicios que ofrecen?

El BSE brinda coberturas a todos los rubros productivos del país y acompaña al productor agropecuario desde su propia fundación. El progreso tecnológico del agro uruguayo ha sido acompañado históricamente por el Banco, el primer seguro agrícola, para trigo, data de 1912, y desde entonces la presencia institucional se extendió a todo el territorio a través de las históricas agencias de granizo, que ofrecían un servicio de cercanía, suscribían seguros y canalizaban la gestión hacia la casa matriz.

Esa cercanía también se reflejó en el tradicional almanaque del BSE “El Labrador”, que durante décadas brindó información de interés para los productores en todos los rubros.

Hoy esa cercanía continúa, pero adaptada a las realidades actuales. El BSE diseña coberturas teniendo en cuenta los riesgos específicos que enfrentan los distintos sistemas productivos, generando seguros acordes a esas realidades. Para ello es clave el contacto permanente con el productor, el conocimiento directo de su situación y la actualización constante en materia tecnológica y productiva.

Si bien la escala, el financiamiento o la modalidad de trabajo pueden variar enormemente entre productores, incluso dentro de un mismo rubro, los riesgos climáticos suelen ser los mismos. Por esa razón, nuestras coberturas son demandadas tanto por un productor de soja de 30 hectáreas como por uno de 20.000 hectáreas y logran adaptarse a las necesidades de cada uno.

Hoy el BSE es líder absoluto del mercado de seguros agropecuarios con un 70% del mercado, quintuplicando la participación de la compañía más cercana. Este liderazgo implica un gran desafío y una fuerte responsabilidad, atender de la mejor manera a los productores, ser plenamente conscientes de las coberturas que se ofrecen y mantenernos siempre a la vanguardia. Conocer a nuestros clientes, escuchar sus necesidades y mejorar las propuestas junto a ellos es clave para encontrar las mejores alternativas posibles, siempre dentro de un equilibrio técnico que garantice la sustentabilidad del sistema.

En un contexto de mayor volatilidad climática y de precios, ¿qué tan determinantes son hoy los seguros para la continuidad y sostenibilidad económica de los productores agropecuarios?

El productor uruguayo es un orgullo para todos. Combina experiencia, trabajo, tecnología, innovación y pasión en lo que produce. Un claro ejemplo es el productor arrocero, que se destaca a nivel mundial por su alta productividad y su rápida adopción de tecnología.

Todas estas cualidades se logran capitalizar incorporando herramientas para mitigar los riesgos de mercado, como el uso de futuros, opciones y una buena gestión de insumos, pero por sobre todo, y para nosotros imprescindible en la producción, la contratación de seguros que cubran los distintos eventos climáticos que pueden ocurrir.

Cuando uno compara el resultado de un productor agrícola que contrató seguros de forma sostenida durante los últimos diez años con otro que no lo hizo o lo hizo de manera esporádica, la diferencia es abismal. Incluso, en algunos casos, quienes no contaron con seguro lamentablemente ya no continúan en la actividad.

Algunos productores todavía ven el seguro como un costo muerto. Es una visión que cada vez desaparece más, porque los números a lo largo de los años demuestran que no se trata de un costo perdido, sino de una inversión que brinda estabilidad y la tranquilidad necesaria para seguir produciendo.

Los seguros de rendimiento son clave para la estabilidad del productor. ¿Qué importancia tienen hoy estos productos y cómo se trabaja específicamente con los pequeños productores?

Sin dudas es la cobertura más demandada y no solo porque limita las pérdidas, sino porque además le brinda al productor una garantía cierta. Las garantías basadas únicamente en prendas de grano dependen de que el grano exista y, justamente, frente a eventos climáticos extremos lo que se pierde es el grano y con él la garantía. El seguro subsana este problema, ya que cubre el grano perdido o el rendimiento que no se concretó.

Desde 2022, en el BSE tomamos la decisión de disponibilizar la cobertura de rendimiento para productores de todo el país, con un cupo definido. Antes de esa fecha, solo algunos productores podían acceder a este tipo de seguro. En 2016 no se aseguraban más de 60.000 hectáreas con cobertura de rendimiento, esa cifra fue creciendo paulatinamente, pero el salto más importante se dio en 2022, cuando la cobertura se abrió a productores de todo tamaño. Esto permitió alcanzar las 180.000 hectáreas aseguradas durante la sequía 2022/23, brindando un respaldo clave a más de 400 productores afectados.

Hoy ya hemos superado las 200.000 hectáreas con seguros que amparan la sequía y trabajamos para alcanzar en el corto plazo las 300.000 hectáreas, lo que sería muy positivo para el país.

Desde el punto de vista climático, ¿qué impacto han tenido eventos climáticos extremos en la demanda y el diseño de los seguros agropecuarios?

Los últimos años han sido muy complejos para las aseguradoras de Uruguay, Latinoamérica y el mundo entero. Estamos teniendo eventos climáticos más intensos y con alta frecuencia lo que dificulta lograr brindar coberturas climáticas.

Sin dudas estos eventos más periódicos e intensos hacen que la demanda por seguros aumente y desde el mercado asegurador tengamos que idear coberturas que puedan mantenerse en el tiempo y atender a la mayor cantidad de productores posibles.

Es imprescindible para las aseguradoras dado el capital expuesto conseguir reaseguros en el exterior, seguros para las aseguradoras, de forma tal de poder estar respaldados. Conseguir estos reaseguros es cada vez más complejo producto de los eventos climáticos que como dijimos se están dando en Uruguay y el mundo de forma más periódica e intensa.

Frente a estos desafíos, ¿qué nuevos productos o innovaciones ha desarrollado el BSE para acompañar al sector agropecuario?

Hemos ajustado coberturas para que el seguro ampare las pérdidas por eventos climáticos y no otro tipo de pérdidas asociadas a la gestión de los cultivos. De esta manera, poniendo reglas claras, se logra indemnizar a los productores que efectivamente tienen un daño climático y no una pérdida por mal manejo. Así procuramos conseguir un seguro más eficiente y sin dudas más justo.

También aumentamos la gama de opciones de cobertura para darle al productor respaldo ante todos los eventos posibles. En el ciclo del cultivo los eventos climáticos pueden variar, pueden darse todos los posibles o algunos de ellos, pero los de magnitud, en base a nuestros datos, suelen ser uno o hasta dos por zafra. Los eventos posibles son granizo, incendio, heladas, vientos fuertes, exceso hídrico y sequía. Contando con pólizas integrales (que cubren todos los riesgos) además de mejorar la protección del productor, que no tiene la certeza de qué evento o eventos podrán afectarlo, para la compañía el volumen de prima aumenta y logra atenuar las pérdidas del sistema.

También hemos universalizado el seguro de rendimiento para todos los productores sin importar su tamaño, el único requisito es ser cliente consecuente e integral del BSE. La pregunta que surge es: ¿cómo hacen los productores que no son clientes para conseguir la cobertura? Estos productores deben solicitar el seguro y en caso de que una vez completada la suscripción de los clientes consecuentes del BSE exista cupo disponible, se les brindará la cobertura. Por esto la importancia de contratar todos los años los seguros con el Banco, esto da la certeza al productor que sea cuál sea la perspectiva del año, si viene contratando, contará con el seguro.

La agricultura es uno de los principales motores de exportación del país, con la soja como cultivo central. ¿Cómo se refleja este peso en la cartera de seguros del BSE?

La soja es sin dudas el principal cultivo asegurado, pero damos cobertura a todos los cultivos que se siembran en Uruguay. El seguro sigue la lógica del dicho popular de poner los huevos en distintas canastas, eso significa que es sumamente importante asegurar todos los cultivos dado que cada uno tiene su ciclo y los momentos críticos no quedan concentrados en un mismo momento.

La soja entre los cultivos de verano representa un 82% del área asegurada siendo sin dudas es el principal cultivo, en el invierno el cultivo más importante es el trigo con un 52% del área de invierno.

El crecimiento del seguro agrícola comparando hace diez años ha crecido un 34%, una cifra más que relevante para el mercado uruguayo.

El ataque de perros a las ovejas es una preocupación creciente para el sector ovino. ¿Qué tipo de cobertura ofrece el BSE y qué datos manejan sobre la evolución de este problema?

Se trata de un problema grave y persistente que afecta al sector ovino y que aún no ha logrado una solución estructural. En 2022, el BSE trabajó en conjunto con el MGAP, el Plan Agropecuario y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en el desarrollo del primer seguro integral ovino del país, que incluye cobertura por ataques de predadores, incluso perros.

Si bien el seguro no soluciona el problema de fondo ni elimina el impacto emocional que generan estos eventos en los productores, sí brinda una indemnización que permite continuar en la producción y mitigar el golpe económico. Se trata de un seguro de contratación sencilla, que requiere declaración jurada, valores por categoría y la ubicación del establecimiento.

La herramienta aún no ha alcanzado el nivel de adopción esperado, probablemente por desconocimiento de su existencia o de su alcance, pero constituye un paso muy importante en el acompañamiento al productor ovino frente a un riesgo latente.

Si miramos la última zafra, ¿qué rubros o cultivos concentraron la mayor cantidad de siniestros y cuáles mostraron mejor desempeño?

La última zafra sufrió grandes eventos de granizo tanto en agricultura como en granja, la granizada del 14 de febrero de 2025 en Paysandú y Río Negro generó pérdida total de cultivos de alto potencial, el otro evento importante fue el del 17 de abril de 2025 en el sur que fue extremadamente perjudicial para la granja y también impacto en cultivos de verano. También tuvimos una ola de calor muy severa en marzo que índices de temperatura y húmedad muy elevados por varios días que generaron la muerte de más de 200 vacunos en feed lot.

¿Qué novedades proyectan para este sector desde el BSE?

En el BSE contamos con un Departamento Agronómico compuesto por un equipo multidisciplinario de 14 integrantes que sigue de cerca la realidad agropecuaria, tomamos las demandas de los productores e intercambiamos con ellos, analizamos datos y generamos coberturas para atender las necesidades del sector. Esto implica un continuo relevamiento de la realidad y revisión continua de datos, nuevas tecnologías y estrecho relacionamiento con distintos organismos y agrupaciones de productores. Con todo esto y el apoyo de toda la institucionalidad BSE (red de Sucursales en todo el país, Comercial, Actuaría y Reaseguro) logramos la puesta en funcionamiento de forma ágil y eficiente de coberturas que atiendan las problemáticas sin perder el equilibrio técnico del seguro.

En este 2026 estamos empezando a evaluar una cobertura para heladas en cítricos a través de un seguro paramétrico que mide satelitalmente la temperatura. En agricultura estamos estudiando aumentar las garantías de rendimiento a aquellos productores más consecuentes e integrales del BSE, por tanto, aquellos que se mantienen en el seguro tendrán mejores coberturas.

¿Cómo va a ser su participación en Agro en Punta?

Vamos a estar auspiciando los tres foros que contienen temáticas bien importantes, donde se abordará al agro como gran impulsor del crecimiento económico, creemos que es sumamente importante que el público tome conocimiento de lo importante que es el agro para la economía y que su buen desempeño multiplica para toda la sociedad.

Desde nuestra mirada, es en la fase productiva donde los seguros cumplen un rol especialmente eficiente, porque contribuyen a mantener estable el motor productivo, dando previsibilidad y continuidad a la actividad, lo que luego se traduce en impacto positivo para toda la cadena económica.

Además, vamos a estar acompañando el remate de Pantalla Uruguay, donde todo el ganado cuenta con cobertura del BSE.