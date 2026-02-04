Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 4 de febrero

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) previó para este miércoles 4 de febrero una jornada marcada por altas temperaturas, nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas en varias regiones del país. En algunas zonas, además, se esperan rachas de viento fuertes asociadas a los eventos de tormenta.

Montevideo y Área Metropolitana La capital y su entorno tendrán mínimas de 20 °C y máximas de 32 °C.

Mañana: algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla . Viento del sector E entre 10 y 30 km/h .

Tarde/Noche: nuboso, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Viento del SE al E entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Este En la región Este se esperan mínimas de 18 °C y máximas de 36 °C.

Mañana: algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla . Viento del sector E entre 10 y 30 km/h , con períodos variables de 0 a 10 km/h .

Tarde/Noche: algo nuboso a nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. Viento del SE al E entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Oeste El Oeste será la zona más calurosa del día, con mínimas de 19 °C y máximas de 38 °C.

Mañana: algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables tormentas aisladas . Viento del SE entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 50 km/h .

Tarde/Noche: nuboso, con precipitaciones y tormentas, y altas temperaturas. Viento del SE al E entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, fuertes y asociadas a tormentas. Norte En el Norte se prevén mínimas de 19 °C y máximas de 37 °C. Mañana: claro y algo nuboso . Viento variable de 0 a 10 km/h , rotando al sector N entre 10 y 20 km/h .

Tarde/Noche: algo nuboso y nuboso, con altas temperaturas. Viento del sector N al E entre 10 y 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h.