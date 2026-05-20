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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 21 de mayo

Según el organismo, el sur y el este tendrán un día mayormente nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y persistencia del aire frío

20 de mayo de 2026 21:00 hs
Inumet prevé que sea una jornada con abundante nubosidad

Inumet prevé que sea una jornada con abundante nubosidad

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 21 de mayo una jornada marcada por las bajas temperaturas, con heladas agrometeorológicas, abundante nubosidad y máximas que no superarán los 15 °C en todo el país.

Según el organismo, el sur y el este tendrán un día mayormente nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y persistencia del aire frío.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 11 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y heladas agrometeorológicas. En la tarde y noche continuarán las bajas temperaturas y la abundante nubosidad.

El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C.

Inumet anunció neblinas durante la mañana, además de heladas agrometeorológicas y cielo cubierto. Hacia la noche persistirá la nubosidad y podrían formarse bancos de niebla.

Se esperan vientos del sur de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo pronosticó temperaturas entre 2 °C y 15 °C.

La mañana tendrá períodos de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, junto con heladas agrometeorológicas. En la tarde y noche continuará el ambiente frío con cielo nuboso.

Los vientos serán del sureste entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país las temperaturas oscilarán entre los 3 °C y 15 °C.

Según Inumet, habrá neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas durante la mañana, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad.

El viento será del sureste entre 10 y 30 km/h.

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