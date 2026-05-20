Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 21 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 21 de mayo una jornada marcada por las bajas temperaturas, con heladas agrometeorológicas, abundante nubosidad y máximas que no superarán los 15 °C en todo el país.

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Según el organismo, el sur y el este tendrán un día mayormente nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y persistencia del aire frío.

Para Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 3 °C y una máxima de 11 °C .

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Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones y heladas agrometeorológicas. En la tarde y noche continuarán las bajas temperaturas y la abundante nubosidad.

El viento soplará del sector sur entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C.

Inumet anunció neblinas durante la mañana, además de heladas agrometeorológicas y cielo cubierto. Hacia la noche persistirá la nubosidad y podrían formarse bancos de niebla.

Se esperan vientos del sur de entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste, el organismo pronosticó temperaturas entre 2 °C y 15 °C.

La mañana tendrá períodos de nubosidad, neblinas y bancos de niebla, junto con heladas agrometeorológicas. En la tarde y noche continuará el ambiente frío con cielo nuboso.

Los vientos serán del sureste entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país las temperaturas oscilarán entre los 3 °C y 15 °C.

Según Inumet, habrá neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas durante la mañana, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad.

El viento será del sureste entre 10 y 30 km/h.