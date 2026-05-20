Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 20 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 20 de mayo una jornada fría en gran parte del país, con probables chaparrones en el sur y este, además de heladas y neblinas en varias zonas del interior.

La temperatura mínima prevista será de 0 °C en el este , mientras que las máximas alcanzarán los 18 °C en el norte y oeste . Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras del este .

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso a nuboso, con probables chaparrones . Los vientos soplarán del suroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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Durante la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso, con períodos de cubierto y probables chaparrones . Inumet prevé bajas temperaturas hacia el cierre de la jornada. La temperatura irá entre los 7 °C y los 12 °C .

Este

Para la zona este, Inumet anunció una madrugada y mañana muy frías, con temperaturas mínimas de 0 °C, heladas y neblinas. El cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y probables chaparrones.

En la tarde y noche continuará el tiempo inestable, con cielo nuboso a cubierto y probables chaparrones. Los vientos del sector sur tendrán rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La máxima prevista será de 15 °C.

Oeste

En el oeste del país se esperan heladas agrometeorológicas, además de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. El cielo estará claro y algo nuboso a nuboso.

Hacia la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas. Los vientos rotarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h. La temperatura se ubicará entre los 2 °C y los 18 °C.

Norte

Para el norte, el organismo prevé una mañana fría con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. El cielo estará claro y algo nuboso a nuboso.

En la segunda mitad del día persistirá la nubosidad variable y las neblinas, con vientos del suroeste al sureste de entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C y los 18 °C.