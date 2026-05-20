Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 20 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 20 de mayo una jornada fría en gran parte del país, con probables chaparrones en el sur y este, además de heladas y neblinas en varias zonas del interior.
La temperatura mínima prevista será de 0 °C en el este, mientras que las máximas alcanzarán los 18 °C en el norte y oeste. Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras del este.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana comenzará con cielo claro y algo nuboso a nuboso, con probables chaparrones. Los vientos soplarán del suroeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y noche el cielo permanecerá nuboso, con períodos de cubierto y probables chaparrones. Inumet prevé bajas temperaturas hacia el cierre de la jornada. La temperatura irá entre los 7 °C y los 12 °C.
Este
Para la zona este, Inumet anunció una madrugada y mañana muy frías, con temperaturas mínimas de 0 °C, heladas y neblinas. El cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y probables chaparrones.
En la tarde y noche continuará el tiempo inestable, con cielo nuboso a cubierto y probables chaparrones. Los vientos del sector sur tendrán rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La máxima prevista será de 15 °C.
Oeste
En el oeste del país se esperan heladas agrometeorológicas, además de neblinas y bancos de niebla durante la mañana. El cielo estará claro y algo nuboso a nuboso.
Hacia la tarde y noche continuará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y presencia de neblinas. Los vientos rotarán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h. La temperatura se ubicará entre los 2 °C y los 18 °C.
Norte
Para el norte, el organismo prevé una mañana fría con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla. El cielo estará claro y algo nuboso a nuboso.
En la segunda mitad del día persistirá la nubosidad variable y las neblinas, con vientos del suroeste al sureste de entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 2 °C y los 18 °C.