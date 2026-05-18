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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 18 de mayo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura irá de los 2 °C a los 14 °C, según Inumet

18 de mayo de 2026 7:11 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 18 de mayo una jornada fría y estable en todo el país, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C, presencia de heladas y cielo entre claro y algo nuboso.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de los 2 °C a los 14 °C. Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y vientos del oeste y suroeste de entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche continuará el tiempo estable, con viento del oeste al noroeste en igual intensidad.

Este

Para el este del país, Inumet prevé una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C. En la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad, además de probables chaparrones costeros, heladas, nieblas y neblinas.

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Hacia la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso con períodos de nuboso, junto a neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector oeste entre 10 y 30 km/h.

Oeste

En el oeste del territorio nacional se espera una jornada fría, con temperaturas entre 0 °C y 16 °C. Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con neblinas y heladas.

Para la tarde y noche continuarán las condiciones estables, aunque con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán del suroeste al noroeste entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país, la mínima prevista es de 3 °C y la máxima de 15 °C. Inumet indicó que en la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, con heladas agrometeorológicas y neblinas.

Durante la tarde y noche se mantendrán las condiciones estables, con posibilidad de nieblas y neblinas. El viento soplará del sur entre 10 y 20 km/h y luego quedará variable entre 0 y 10 km/h.

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