"Asustados y flacos": ONG que rescató a 11 de gatos abandonados en un apartamento del Centro pide ayuda para tratamientos

La ONG Bastet , que recibió a 11 de los 24 gatos rescatados de un apartamento del Centro de Montevideo donde permanecieron abandonados durante meses en condiciones de extrema insalubridad, informó que los animales ya comenzaron un proceso de recuperación y lanzó una campaña para reunir alimentos, apoyo económico y padrinos que acompañen su rehabilitación.

El rescate culminó el sábado, cuando fueron retirados los últimos animales de la vivienda ubicada en la zona de Andes y Paysandú. Los gatos habían quedado solos tras el desalojo de los inquilinos a fines de 2024.

El operativo fue coordinado entre la Intendencia de Montevideo , el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) , la Policía y voluntarios.

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Embed - on Instagram: "Caso calle Andes Desde marzo habían quedado más de 20 gatos sin castrar encerrados en un apartamento. La dueña entraba solo para dejarles comida, pero nadie ha limpiado desde entonces. El lugar está así como ven en el video: el piso tapado de heces y basura, y el olor es inexplicable. Hay gatos viviendo entre materia fecal acumulada, humedad y suciedad extrema. En este lugar no puede vivir NADIE, son condiciones totalmente insalubres. Hoy fuimos a rescatar la mayoría de los gatos. Nos llevamos 19, la gran mayoría adultos. Seis de los gatos serán ingresados por Salvando Ángeles Callejeros Dos gatos que están en buenas condiciones de salud irán a Telizzia Cat Café Gracias a ambos por involucrarse y darles un lugarcito a estos gatos cuando más lo necesitan. El resto se irá con nosotros a la chacra para recuperarse física y emocionalmente, y luego irán en adopción responsable. Por suerte ninguno de los gatos está mal físicamente, tampoco había ningún gato muerto. Durante el rescate estuvo presente el INBA, el vecino que hizo la denuncia y la dueña del apartamento que ayudó a agarrar a los gatos. Hoy cambia su vida. Los gatos que quedaron en el apartamento son 8 y serán rescatados mañana, castrados y estaran en un hogar transitorio hasta conseguir hogares definitivos. Esto recién empieza. Ahora vienen los estudios, tratamientos, alimento, tiempo y recuperación. Si alguien quiere colaborar con ellos pueden hacerlo por los siguientes medios: MERCADO PAGO: link.mercadopago.com.uy/yocolaboreconbastet COLECTATE: www.colectate.com.uy/bastet COLECTIVO ABITAB: Número 102340 COLECTIVO RED PAGOS: Número 80844 TRANSFERENCIA BANCARIA: Caja de ahorros en pesos Itaú 2607760 Asociación Civil Bastet Desde el exterior (PayPal): paypal.me/bastetrescate"

“El olor es inexplicable”

La organización publicó un video del momento del rescate donde se observa el estado de abandono y las condiciones sanitarias de la vivienda.

“El olor es inexplicable. Hay gatos viviendo entre materia fecal acumulada, humedad y suciedad extrema. En este lugar no puede vivir NADIE. Son condiciones totalmente insalubres”, escribió Bastet en sus redes sociales.

Además, agregaron que “el lugar tenía una capa de heces acumulada por todo el piso después de tantos meses en esas condiciones”.

La situación tomó notoriedad pública luego de reiteradas denuncias de vecinos, que desde hacía aproximadamente un año alertaban por fuertes olores y problemas sanitarios en el edificio.

En un principio incluso circuló la versión de que la propietaria del inmueble había fallecido. Sin embargo, la mujer fue localizada y entregó las llaves a las autoridades para facilitar el ingreso al apartamento.

Embed - on Instagram: "Les presentamos oficialmente a los 11 gatitos que quedaron con nosotros del caso Andes Estos peques pasaron meses completamente solos en un apartamento. Desde marzo, las personas que vivían ahí ya no estaban y únicamente iban a dejarles comida. El lugar tenía una capa de heces acumulada por todo el piso después de tantos meses en esas condiciones De hecho, ya existía una denuncia desde hacía aproximadamente un año. Y al ver el estado del lugar, también da la sensación de que era una situación complicada incluso desde antes de que quedaran solos. Ingresar 11 gatos juntos no es simplemente “ponerlos en una habitación”. Lo hacemos de forma muy responsable, pensando en su bienestar y también en la salud de todos los animales que ya viven con nosotros. Ahora empieza todo el proceso para que puedan tener la vida que merecen y, más adelante, encontrar una familia. Hay que observar síntomas, hacer estudios, testearlos para VIF, ViLeF y coronavirus, realizar castraciones (ninguno está castrado todavía) y, en base a los resultados, ubicarlos en las cabañas correspondientes para evitar contagios y cuidarlos como se merecen. Algunos tienen peladillas por lamido compulsivo, probablemente por el estrés sostenido que venían atravesando Por suerte no es algo irreversible, pero sí requiere seguimiento y cuidados. Detrás de cada rescate hay infraestructura, logística, traslados, veterinaria, medicación y muchísimo trabajo para poder hacer las cosas bien. Para ellos la vida ya cambió. Para nosotros, esto recién empieza. Ninguno tiene madrinas ni padrinos todavía y sería un alivio enorme que pudieran acompañarlos en todo este proceso Además, quienes apadrinan reciben fotitos y actualizaciones de cómo van evolucionando. Si te interesa convertirte en madrina o padrino de alguno de ellos, podés escribirnos por mensaje privado " View this post on Instagram

Cómo quedaron abandonados los animales

Según la información conocida hasta el momento, la vivienda había sido alquilada a una pareja que dejó de pagar el alquiler y posteriormente fue desalojada. Tras esa situación, los animales quedaron dentro del lugar.

“Por suerte, ninguno de los gatos está mal físicamente; tampoco había ningún gato muerto”, señaló Bastet.

La organización explicó que recibir tantos animales al mismo tiempo implica un trabajo complejo y que ahora comenzó una nueva etapa de cuidados y recuperación.

Todos los gatos deberán ser sometidos a estudios veterinarios, test para detectar enfermedades, castraciones y evaluaciones para determinar futuras adopciones.

Embed - on Instagram: "Los gatitos del caso Andes llegaron con mucha hambre Se están sintiendo cómodos con nosotros, muy abiertos a mimos Ahora necesitamos tu apoyo para que salgan adelante Son varias boquitas más que alimentar Podés colaborar con los siguientes alimentos, tanto para adultos como para bebés: Virbac N&D Bio Fresh Acana Patecitos: Hills a/d Monge Applaws Podés levar tus donaciones mañana a nuestro local: Paraguay 1608 esq. Uruguay, estamos de 13 a 18hs Si tenes algo para donar que no sabes si serviría comunícate con nosotros Gracias por ayudarnos a cambiar sus vidas " View this post on Instagram

Estrés, tratamientos y búsqueda de padrinos

Desde Bastet indicaron además que algunos de los animales presentan signos vinculados al estrés acumulado tras meses de abandono.

“Algunos tienen peladuras por lamido compulsivo, probablemente por el estrés sostenido que venían atravesando. Por suerte no es algo irreversible, pero sí requiere seguimiento y cuidados”, señalaron.

La ONG remarcó que el rescate marcó un punto de partida para los animales, aunque advirtió que el proceso recién comienza.

“Para ellos la vida ya cambió. Para nosotros, esto recién empieza”, expresaron.

La organización también solicitó colaboración para afrontar gastos veterinarios, alimentación y cuidados, además de convocar padrinos y madrinas para acompañar el proceso de recuperación de los gatos.